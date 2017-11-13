В Уральске две девочки остались сиротами: их мама погибла под колесами автомобиля

ДТП, в котором погибла Евгения Бондаренко, случилось в субботу, 11 ноября. Около половины десятого вечера молодая женщина переходила дорогу в районе АО «Зап.Каз. РЭК», когда ее сбил джип с номером 777 DDD 07, который, по словам очевидцев, двигался на большой скорости.

— Девушка дошла до середины дороги и уже почти перебежала на нашу сторону, когда все случилось, — рассказала администратор кафе, рядом с которым произошло ДТП. – На наших камерах наблюдения хорошо видно, как все это произошло. Видеозапись изъяли для изучения полицейские.

По словам соседки погибшей, в тот вечер у Евгении сильно заболела старшая дочка, и после девяти вечера женщине пришлось выбежать за лекарством.

— Настюша сильно простыла, у нее поднялась температура, — рассказала Юлия Попова. – И Женя побежала за лекарством. Она никогда не перебегала дорогу просто так — только по пешеходному переходу. Я знаю эту девочку с двух лет, она росла у нас всех на глазах. Сейчас мы переживаем, чтобы эту ситуацию не замяли, чтобы тот, кто убил Женю, ответил бы за все. Ее родственники сейчас в шоке, а к ним постоянно приходят какие-то люди, предлагают им деньги, дежурят во дворе нашего дома.

В пресс-службе ДВД сообщили, что по факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345, ч.3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

Родственники Евгении Бондаренко сейчас занимаются подготовкой к похоронам, обеих дочек забрал к себе их отец. Девочкам пока не сказали, что их мамы больше нет.

Замир УТЕГЕНОВ