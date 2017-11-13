В Уральске начался суд по иску к Министерству образования о запрете носить религиозную одежду в школах
Родители девочек, которых не пускают в уральские школы, считают, что нарушаются их конституционные права.
Сегодня, 13 ноября, в гражданском суде Уральска начались судебные слушанья (подготовка к суду) по иску родителей СОШ № 7 и № 37 к Министерству образования.
Представитель родителей Арман Абдрашид отметил, что запрет школьницам носить платки на учебу – нарушение их прав.
— У каждого есть право получить бесплатное образование, и оно нарушается, — сказал юрист.
Папа Сумайы Султан Асет рассказал, что его дочь не посещает занятия с 17 октября.
— Ее просто не пускают в школу № 7, — сказал он. – Она носит даже не платок, а кимишек – казахский национальный головной убор. Моя дочь первоклашка, и я не могу объяснить ей, почему ее не пускают в школу.
В свою очередь, директор СОШ № 7 Виктор Протасов объяснил, что девочек не пускают в школу на основании прописанных в Уставе правил.
Следующее судебное заседание по данному делу состоится 23 ноября.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Отстаньте от детей.Неужели мин образования не понимает,что наносит психологическую травму детям.Тот кто читал писание знает,что при достижении совершеннолетия(полового созревания),девушки обязаны одевать платок.Наша страна сильна тем,что люди разных национальностей и религий живут вместе мирно.