В Уральске начался суд по иску к Министерству образования о запрете носить религиозную одежду в школах

Родители девочек, которых не пускают в уральские школы, считают, что нарушаются их конституционные права.

Сегодня, 13 ноября, в гражданском суде Уральска начались судебные слушанья (подготовка к суду) по иску родителей СОШ № 7 и № 37 к Министерству образования.

Представитель родителей Арман Абдрашид отметил, что запрет школьницам носить платки на учебу – нарушение их прав.

— У каждого есть право получить бесплатное образование, и оно нарушается, — сказал юрист.

Папа Сумайы Султан Асет рассказал, что его дочь не посещает занятия с 17 октября.

— Ее просто не пускают в школу № 7, — сказал он. – Она носит даже не платок, а кимишек – казахский национальный головной убор. Моя дочь первоклашка, и я не могу объяснить ей, почему ее не пускают в школу.

В свою очередь, директор СОШ № 7 Виктор Протасов объяснил, что девочек не пускают в школу на основании прописанных в Уставе правил.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 23 ноября.

Екатерина ЛИТВЯКОВА