Водитель джипа, сбивший насмерть женщину, помещен в изолятор

За рулем джипа был Александр КАРАГОЙШИН, директор ТОО «ЖИЕНБАЙ». Он полностью признал вину.

Речь идет о ДТП, которое произошло вечером в субботу, на проспекте Евразия в районе остановки Вторая База. Джип Тойота Лэнд Крузер 200 (госномер 777 DDD 07) белого цвета, в темное время суток, сбил на смерть молодую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В настоящее время известно, что за рулем был Александр Карагойшин, 1980 года рождения, директор ТОО «Жиенбай». Александр Карагойшин известен тем, что в 2011 году был кандидатом в депутаты областного маслихата от Тайпакского избирательного округа. Тогда по итогам голосования победу одержал Жаслан Джакупов.

По словам Динары Абдукаликовой, представителя местной полицейской службы, в настоящее время водитель водворен в изолятор временного содержания, а автомобиль поставлен на штрафстоянку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 («Нарушение правил дорожного движения управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время ведется досудебное расследование.

По словам адвоката Александра Карагойшина, в момент ДТП он находился в машине вместе со своей супругой.

— Мой подзащитный сам вызвал полицию и скорую помощь. По его словам, в момент когда машина подьехала к пешеходному переходу, женщина переходившая дорогу, растерялась и остановилась на пути движения машины. Водитель не успел остановиться и сбил ее. Сам Александр свою вину признает полностью и просит прощения у родных погибшей. Он готов возместить ущерб родным Евгении Бондаренко, — сказал адвокат.

Напомним, что ДТП произошло поздним вечером 11 ноября. По предварительной информации 31-летняя Евгения Бондаренко воспитывает одна двух детей. В тот вечер она вышла из дома, чтобы купить в аптеке лекарства для своей младшей дочери, которая заболела. Об этом сообщают в социальной сети друзья погибшей.

Напомним, что в субботу, 11 ноября, в Уральске произошло ДТП в результате которого погибла мать двоих детей.

Нана ИКСАНОВА