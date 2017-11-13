Водитель джипа, сбивший насмерть женщину, помещен в изолятор
За рулем джипа был Александр КАРАГОЙШИН, директор ТОО «ЖИЕНБАЙ». Он полностью признал вину.
Речь идет о ДТП, которое произошло вечером в субботу, на проспекте Евразия в районе остановки Вторая База. Джип Тойота Лэнд Крузер 200 (госномер 777 DDD 07) белого цвета, в темное время суток, сбил на смерть молодую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В настоящее время известно, что за рулем был Александр Карагойшин, 1980 года рождения, директор ТОО «Жиенбай». Александр Карагойшин известен тем, что в 2011 году был кандидатом в депутаты областного маслихата от Тайпакского избирательного округа. Тогда по итогам голосования победу одержал Жаслан Джакупов.
По словам Динары Абдукаликовой, представителя местной полицейской службы, в настоящее время водитель водворен в изолятор временного содержания, а автомобиль поставлен на штрафстоянку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 («Нарушение правил дорожного движения управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время ведется досудебное расследование.
По словам адвоката Александра Карагойшина, в момент ДТП он находился в машине вместе со своей супругой.
— Мой подзащитный сам вызвал полицию и скорую помощь. По его словам, в момент когда машина подьехала к пешеходному переходу, женщина переходившая дорогу, растерялась и остановилась на пути движения машины. Водитель не успел остановиться и сбил ее. Сам Александр свою вину признает полностью и просит прощения у родных погибшей. Он готов возместить ущерб родным Евгении Бондаренко, — сказал адвокат.
Напомним, что ДТП произошло поздним вечером 11 ноября. По предварительной информации 31-летняя Евгения Бондаренко воспитывает одна двух детей. В тот вечер она вышла из дома, чтобы купить в аптеке лекарства для своей младшей дочери, которая заболела. Об этом сообщают в социальной сети друзья погибшей.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, в Уральске произошло ДТП в результате которого погибла мать двоих детей.
Нана ИКСАНОВА
родственник карагойшина ,экс-пресс -секретаря облакима?
Как то непривычно! Обычно ходят на свободе и ничего.
Директор ТОО «Жиенбай» Александр Карагойшин вручил символический ключ председателю суда №2 г. Уральска Мурату Иманбаеву.
http://priru.kz/news/u-sudey-novosele
Арнайы, қастандықпен істеді деп ойламаймын. Өз басым соған сенімдімін. ОЛ ОНДАЙ АЗАМАТ ЕМЕС! Қателік аяқ астында емеспе? Сүрінбейтін тұяқ жоқ!
Я не думаю, что он совершил ДТП специально. Лично я в нем уверен. Он очень порядочный человек! С места ДТП не скрылся, признал вину как мужчина, лично пришел просить прощения у родных погибшей. Осиротевших детей в беде не оставить и материально будет помогать. Любой может ошибиться и такое может случиться с любым из нас! Можете поливать грязью и меня, но я знаю его родителей и его самого! Знаю, что пишу!