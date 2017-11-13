Власти Уральска пересмотрят маршруты движения автобусов

Власти Уральска намерены пригласить учёных для оптимизации автобусных маршрутов города и пригорода. Помощь специалистов необходима в связи с активным строительством в городе новых микрорайонов и улиц.

Кайрат Мухамбеткалиев показывает автобусные маршруты города, которые стоит изменить.

— Нами ведётся работа, — рассказал «УН» Кайрат Мухамбеткалиев, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, — По изучению опыта в других городах. Наши коллеги из Атырау приглашали специалистов из НИИ. Сейчас необходимо понять, какая сумма потребуется для работы того или иного НИИ. К сожалению, их в Казахстане не много – в Алматы и в Астане. Также мы налаживаем связи с московскими учёными. Сейчас вопрос упирается в финансирование – нам нужно узнать сумму, которая понадобится для этих работ. А после необходимо будет отстоять этот проект перед властями города.

По словам Кайрата Мухамбеткалиева, в оптимизации автобусных маршрутов города заинтересованы и фирмы-пассажироперевозчики.

— Есть такие районы города, — рассказал Кайрат Мухамбеткалиев, — В которые ходит всего один маршрут. Людям приходится идти до остановки несколько кварталов. Или наоборот, улицы, где ходят два схожих маршрута. Для изучения всех этих вопросов мы и хотим пригласить специалистов, которые изучат все аспекты города и пассажиропотока.

О необходимости привлечения учёных рассказали и руководители компаний-пассажироперевозчиков в ходе «горячей линии», проходившей в редакции «УН» 9 ноября.

— Мы, наконец, добились, и власти согласились, — рассказал Александр Баклан, руководитель ТОО «ОралТехСервис», — что нужна оптимизация городских маршрутов, с учётом современных изменений, с учётом того, что город и пригород разрастается. Делать это самостоятельно мы не можем — это должны делать профессионалы, во-первых. Во-вторых, это должны быть независимые люди.

Мария Мельникова