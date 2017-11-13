Испанские врачи подтвердили диагноз казахстанских врачей, поставленных Рамине Мухамедьяровой

Барселонские врачи пришли к выводу, что мозг Рамины Мухамедьяровой полностью атрофирован. Девочке необходимо наблюдение со стороны врачей и забота близких.

В начале ноября Рамина с мамой вернулись в Уральск из Барселоны, где прошла обследование в клинике ТЕКНОН.

Цифровое МРТ показало атрофию почти всего мозга, потерю зрения. К тому же у девочки тяжелая форма ДЦП.

Также малышка прошла консультации в Москве у эпилептолога и невропатолога.

Сейчас родители Рамины ждут результаты этого обследования. Дальше — паллиативное лечение (уход на дому).

Огромное количество людей принимало участие в организации этой поездки Рамины в Барселону: волонтеры Уральска собрали около ста миллионов тенге для поездки и оплаты лечения, казахстанские студенты встречали Рамину в аэропорту и довезли до клиники, москвичи предложили ночлег и на своей машине довезли Рамину с мамой до аэропорта.

Екатерина ЛИТВЯКОВА