Погода +5oC
$332.57=
387.71=
5.61=
Опубликовано: Пн, Ноя 13th, 2017
142 ЗКО / Картина дня

Испанские врачи подтвердили диагноз казахстанских врачей, поставленных Рамине Мухамедьяровой

Барселонские врачи пришли  к выводу, что мозг Рамины Мухамедьяровой полностью атрофирован. Девочке необходимо наблюдение со стороны врачей и забота близких.

 

В начале ноября Рамина с мамой вернулись в Уральск из Барселоны, где прошла обследование в клинике ТЕКНОН.

Цифровое МРТ показало атрофию почти всего мозга, потерю зрения. К тому же у девочки тяжелая форма ДЦП.

Также малышка прошла консультации в Москве у эпилептолога и невропатолога.

Сейчас  родители Рамины ждут результаты этого обследования. Дальше — паллиативное лечение (уход на дому).

Огромное количество людей принимало участие в организации этой поездки Рамины в Барселону: волонтеры Уральска собрали около ста миллионов тенге для поездки и оплаты лечения, казахстанские студенты встречали Рамину в аэропорту и довезли до клиники, москвичи предложили ночлег и на своей машине довезли Рамину с мамой до аэропорта.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-13
Утром4 ℃
Днем5.6 ℃
Вечером5.39 ℃
Ночью6.18 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1028.45
Скорость ветра5.66 м/с
2017-11-14
Утром-3.38 ℃
Днем4.92 ℃
Вечером-0.54 ℃
Ночью5.31 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1031.28
Скорость ветра2.04 м/с