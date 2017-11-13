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Опубликовано: Пн, Ноя 13th, 2017
84 ЗКО / Картина дня

Зараженная картошка в продажу по ЗКО не поступала

Это заявляют в областной территориальной инспекции в ответ на информацию о том, что в Уральск была завезена партия картофеля, заражённого золотистой нематодой.

— Любая продукция, ввезенная на территорию области, досматривается нашими инспекторами до реализации,  — рассказал руководитель отдела по карантину растений Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции Жасулан Ешмуханов. – Когда на прошлой неделе с территории РФ было завезено 20 тонн картофеля, при отборе образцов наши инспекторы выявили у картофеля заболевание золотистая нематода. Машину с картошкой мы сразу же отправили обратно.

Жасулан Ешмуханов отмечает, что для человека золотистая нематода не представляет опасности. Это заболевание вредит картофелеводству  — из-за него потери урожая могут доходить до 80%.

Анастасия ТАНИТОВСКАЯ

 

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