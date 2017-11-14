Британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в попытке дестабилизации обстановки во всём мире

Режим Владимира Путина пытается «подорвать свободные общества», заявила премьер-министр, выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити. Задача российского правительства, по ее мнению, состоит в том, чтобы «посеять раздор на Западе», и с этой целью Москва запускает фейковые новости. Мэй заверила, что Британия намерена защищать свои интересы, однако пояснила, что Лондон не хочет «вечной конфронтации» с Россией, сообщает «Би-би-си».

В своей ключевой внешнеполитической речи Мэй сказала, что ее послание президенту Путину очень простое: он должен выбрать другой путь по сравнению с тем, которым Москва шла в последние годы, аннексировав Крым, вторгнувшись в Украину и проведя хакерские атаки на правительства и парламенты Запада.

«Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола», — подчеркнула она. — Это включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг».

В то же время Мэй предупредила Кремль о бесполезности его попыток подорвать западные демократии, отметив, что путинский режим недооценивает силу тех фундаментальных основ, на которых держится современный Запад.

«Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают», — подчеркнула британский премьер.

Мэй подвернула, что в условиях выхода из ЕС Британия сохраняет полную приверженность НАТО и стремится заключить соглашение по «брекситу», которое «укрепит наши либеральные ценности».

«Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности. Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации», — сказала она, объявив, что прочное экономическое партнерство Британии и ЕС станет бастионом против попыток России нарушить порядок в Европе.

Мэй надеется, что когда-нибудь Россия выберет другой путь, но пока она этого не сделала, «мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и мировой порядок, от которого они зависят».