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Опубликовано: Вт, Ноя 14th, 2017
5 ЗКО / Картина дня

Два «серебра» выиграли воспитанники футбольного центра в Уральске

Одну медаль выиграли 10-летние уральские футболисты, вторую – ребята на год старше.

Тренер футболистов 2006 годов рождения Ислам Шалаев

Об этом сообщил руководитель отдела развития детского футбола в ЗКО Виктор КАБЛОВ.

Международный турнир по футболу «Золотая осень» прошел в Шымкенте. Соревнования проходили между командами двух возрастов – среди спортсменов 2006 и 2007 годов рождения.

В турнире среди 10-летний футболистов принимали участие шесть команда: две команды «Ордабасы» (Шымкент), «Спартак» (Ташкент), «Жетысу» (Талдыкорган), «Каспии» (Актау) и «Акжайык» (Уральск).

— Два матча наши ребята завершили ничьей, одержали три победы. И набрали 11 очков, — сказал Виктор Каблов. – В итоге, по разнице забитых мячей, уступили команде из Ташкента и заняли второе место.

Тренер футболистов 2007 годов рождения Вячеслав Невольников

В турнире среди футболистов 2007 годов рождения участвовали восемь команд: три команды «Ордабасы», команда ДЮСШ № 7 (Шымкент), «Акжайык» (Уральск), «Жетысу» (Талдыкорган), «Каспии» (Актау) и «Тараз» (Тараз).

— В полуфинальной встрече мои воспитанники одержали победу над шымкентцами, — рассказал тренер команды Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ. – Но в финале мы уступили воспитанникам ДЮСШ № 7 и выиграли «серебро».

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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