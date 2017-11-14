Экс-начальник ДГД ЗКО во время допроса о взятке в 101 миллион «потерял память» в зале суда

Между тем, основной свидетель по делу заявил о том, что давал показания под давлением. Руководитель Урналиева на судебном процессе на все вопросы обвинителя заявил, что ничего не помнит.

Аманжол Жаканов был вызван в суд в качестве свидетеля, но вспомнить ничего не смог

Сегодня, 14 ноября, продолжилось главное судебное разбирательство по делу бывшего следователя Департамента государственных доходов (далее по тексту — ДГД) Нурболата Урналиева, обвиняемого в получении взятки в размере 101 миллион тенге. В суде был допрошен экс-руководитель ДГД ЗКО Аманжол Жаканов, который в настоящее время работает начальником ДГД Костанайской области. В суд он явился только после повторного вызова через комитет государственных доходов.

— С какого времени вы работали в ДГД ЗКО, контролировали ли вы службу экономических расследований? – спросила прокурор, представляющий обвинение.

— С момента создания Департамента в 2014 году по ноябрь 2017 года, — ответил Аманжол Жаканов. – Я осуществлял общее руководство, проводил аппаратные совещания, где получал расклад по итогам работы, в том числе и по блоку службы экономических расследований.

— Помните ли вы уголовные дела в отношении гражданина Саркисян и фирмы «Интернснабстрой»?

— Не помню.

— Вам известно, что сделку между «АтырауТехСнаб» и «Карачаганак Агро Строй» признали незаконной?

— Нет, не известно.

— По этому делу к вам заходили подчиненные?

— Не помню такого.

— Давали ли вы какие-либо поручения по данным уголовным делам?

— Не могу помнить.

— Известно ли вам, что, кроме уголовных дел в отношении руководителей этих фирм, был также заявлен гражданский иск?

— Наверное, я не могу вникать во все дела.

— А вы знаете, за что привлекается Урналиев к уголовной ответственности?

— Честно сказать, не знаю.

— СМИ не читаете? Не интересуетесь?

— Ну, СМИ, конечно, читал, вроде бы, там было задержание по взятке.

— Дело в том, что Урналиев получил от Прокудина 40 миллионов тенге и фактически выполнил обусловленную договоренность. В этой части что можете сказать?

— Ничего не могу сказать.

— Деятельность службы экономических расследований к вам отношения не имеет?

— В моем распоряжении было более 500 человек по ЗКО, в том числе с областного Департамента — 250. Всего 20 управлений, естественно, конкретизировать все вопросы я не могу. Но, непосредственно, деятельность службы экономических расследований имеет отношение ко мне, я их курирую. В ЗКО у пойманного со взяткой в 101 миллион тенге сотрудника департамента госдоходов украли из дома 20 миллионов тенге

— В период вашей деятельности Урналиев по каким-либо вопросам к вам заходил?

— Нет, не заходил, не обращался.

— Урналиев где именно работал?

— По датам не знаю, но до 2016 года работал руководителем отдела по противодействию финансирования терроризма и экстремизма, потом его назначили руководителем отдела по противодействию финансирования незаконных организаций.

— А почему его перевели с предыдущего отдела? Это равнозначная должность?

— Равнозначная.

— Как вы можете охарактеризовать Урналиева?

— Как человека?

— Как сотрудника.

— По линии антитеррора вопросов не было.

После допроса суд поблагодарил Жаканова за участие в суде, и перешел к допросу Серика Елгизекова — бывшего руководителя Управления по противодействию теневой экономики. Сейчас Елгизеков работает на аналогичной должности в Павлодарском ДГД. Исходя из его ответов, стало известно, что Урналиев не имел доступа к документам других следователей и повлиять на ход расследования не мог.

Экс-начальник отдела теневой экономики ДГД ЗКО на вопросы прокурора отвечал более охотно, чем его коллега.

— Все документы хранятся в сейфах следователей, у каждого следователя есть ключ, — сообщил Серик Елгизеков. – Мог ли Урналиев взять эти документы, можно посмотреть по камерам. Камеры в Департаменте стоят в коридорах. Это зависит от того, работали ли в тот момент камеры или нет.

Двое сотрудников департамента госдоходов задержаны по обвинению во взятке На прошлом судебном заседании следователь ДГД Армат Курманов сообщил, что во время следствия на него оказывали давление, и отказался от своих показаний. Об этом журналисту «УН» сообщил адвокат бизнесмена Прокудина Анатолий Мурзалиев. Напомним, что ранее в суде бизнесмен Александр Прокудин сообщил, что после передачи взятки в 15 миллионов тенге Урналиев вернул ему ранее изъятые следователем Курмановым документы по фирме «АтырауТехСнаб».

Ещё один руководитель Урналиева — Жасулан Мекебаев — вновь не явился в суд. В первый раз он сообщил, что в командировке. В этот раз секретарь судебного заседания сообщила, что Мекебаева ночью увезли в городскую многопрофильную больницу, и он сейчас там лежит. Судья написал письмо главврачу больницы.