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Опубликовано: Вт, Ноя 14th, 2017
15 ЗКО / Картина дня

Из-за долгов более 4 тысяч жителей ЗКО не могут выехать из страны

Речь идет о гражданах, не выплачивающих долги по решениям суда, а также о должниках, не оплачивающих коммунальные услуги, алименты и административные штрафы. Они задолжали более 8 миллиардов тенге.

Иллюстративное фото

Как рассказал председатель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Жандос САМАТОВ, за прошедшие месяцы 2017 года постановление о временном запрете на выезд за пределы Казахстана получили 5622 должника.

— Они задолжали 11 миллиардов 627 миллионов тенге, — отметил Жандос Саматов. – На сегодняшний день 1210 западноказахстанцев погасили долги на сумму 3 миллиарда 325 миллионов тенге. Так, получается, что сейчас более четырех тысяч жителей нашей области не могут выехать из страны из-за своих долгов.

По словам судоисполнителей, долги существуют по решениям суда — как по гражданским, так и по уголовным делам. Также, должники не выплачивают алименты своим детям, не оплачивают штрафы и коммунальные услуги.

— Запрет на выезд из Казахстана накладывается, если долг составляет 20 МРП – 45 тысяч тенге, — сказал Жандос Саматов. – Эта информация вносится в единую базу данных. И ее видят сотрудники пограничных служб.

Как отмечают частные судоисполнители снятие данного запретов с должников возможно только после полного погашения долга.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Meyramb says:
    14 ноября 2017 в 15:29

    Фуф, меня нет

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