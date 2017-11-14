Новые правила дорожного движения вступили в силу в РК

Введены новые дорожные знаки, закреплены обязанности полицейских после остановки транспорта. Также знак «Шипы» теперь устанавливается по желанию водителя.

В брифинге приняли участие представители МПС и адмполиции

О нововведениях в ПДД сегодня, 14 ноября, рассказал в ходе брифинга начальник адмпрактики УАП ДВД ЗКО подполковник полиции Манарбек Нажиев.

— Постановление правительства вступило в силу 11 ноября текущего года, — сообщил он. — В числе поправок — введение 24-х новых дорожных знаков, таких, как «Опасная обочина», «Начало населённого пункта», «Полиция», «Пляж» и так далее. Кроме того, уточнены такие понятия как «автомобиль» — в это понятие не входят теперь тракторы, как это было раньше. Внесены поправки в термины «обгон» и «опережение». Введены новые понятия – «велосипедист», «велосипедная дорожка», «велосипедная полоса движения».

Также закреплены обязанности полицейского после остановки транспорта – он должен незамедлительно подойти к водителю и, если зафиксированы как-либо нарушения, предъявить водителю материалы для ознакомления.

В числе отменённых правил – запрет на перевозку пассажиров в ночное время. В связи с новым постановлением, разрешается возить пассажиров по междугородним и межрайонным маршрутам в период с 23 вечера до 6 утра.

— Согласно постановлению, — рассказал Манарбек Нажиев, — пассажирам разрешено покидать транспорт без разрешения сотрудника полиции, в случае остановки. Раньше пассажирам необходимо было согласие полицейского, чтобы выйти из автомобиля или автобуса. Также постановлением разрешено нанесение аэрографики на автомобили.

Введён запрет на езду велосипедистов по пешеходному переходу. Передвигаться велосипедисты должны по специальным велосипедным дорожкам. Однако, когда они появятся в городе и планируют ли их строить в Уральске, — Манарбек Нажиев ответить не смог.

Мария МЕЛЬНИКОВА