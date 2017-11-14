Погода +4oC
$332.74
387.38
5.6
Опубликовано: Вт, Ноя 14th, 2017
72 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек и ребенка проверяют на вменяемость

Расследование по тройному убийству в Зачаганске продлено на неопределенный срок. Следствие выясняет, был ли Адилет Камалиев психически вменяемым, когда зарезал 6-летнего ребенка и двух девушек.

Суд санкционировал арест Камалиева на время следствия

Об этом корреспонденту «УН» сообщил заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ.

— Следствие продлено. В связи с тем, что ожидаются результаты психолого-психиатрической экспертизы, которое должно ответить на вопрос, вменяем ли был Адилет Камалиев, обвиняемый в убийстве, — сказал Александр Цуранков. – Проведение этой экспертизы затянуться продлиться до трех месяцев.

Напомним, что убийство двух девушек и ребенка произошло 5 сентября в поселке Зачаганск. Убийца нанес не менее 18 ранений ножницами каждой жертве, после чего поджег дом и скрылся.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Полиция Уральска: «Они не угорели — их убили».

В тот же полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства – 24 летнего Адилета Камалиева, уроженца Сырымского района. Молодой человек дал признательные показания, рассказав, что совершил преступление из-за ревности.

Подозреваемый в убийстве ребенка и двух женщин арестован в Уральске

«Убийца нанёс ребёнку 18 ножевых ранений»

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-14
Утром4 ℃
Днем7.91 ℃
Вечером3.97 ℃
Ночью1.87 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1031.25
Скорость ветра1.61 м/с
2017-11-15
Утром5.4 ℃
Днем7.06 ℃
Вечером7.26 ℃
Ночью7.62 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1029.85
Скорость ветра4.64 м/с