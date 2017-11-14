Обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек и ребенка проверяют на вменяемость
Расследование по тройному убийству в Зачаганске продлено на неопределенный срок. Следствие выясняет, был ли Адилет Камалиев психически вменяемым, когда зарезал 6-летнего ребенка и двух девушек.
Об этом корреспонденту «УН» сообщил заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ.
— Следствие продлено. В связи с тем, что ожидаются результаты психолого-психиатрической экспертизы, которое должно ответить на вопрос, вменяем ли был Адилет Камалиев, обвиняемый в убийстве, — сказал Александр Цуранков. – Проведение этой экспертизы затянуться продлиться до трех месяцев.
Напомним, что убийство двух девушек и ребенка произошло 5 сентября в поселке Зачаганск. Убийца нанес не менее 18 ранений ножницами каждой жертве, после чего поджег дом и скрылся.
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В тот же полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства – 24 летнего Адилета Камалиева, уроженца Сырымского района. Молодой человек дал признательные показания, рассказав, что совершил преступление из-за ревности.