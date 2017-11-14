Спасатели Уральска сняли с крыши девушку, пытавшеюся совершить суицид

25-летняя девушка пыталась спрыгнуть с крыши двухэтажного здания. Причины, побудившие ее совершить суицид, не известны.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО

Как сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС ЗКО, это произошло вчера, 13 ноября.

— Спасатели оцепили территорию, составили план действий и заранее приготовили батут, — сказали в отряде. — Спасатель Рустам Губашев поднялся на крышу, где увидел напуганную девушку. Она никого к себе не подпускала, угрожая прыгнуть с крыши.

Рустам Губашев рассказал, что действовал строго по инструкции — попытался завести с ней разговор о нейтральном, не спрашивал о том, что ее сейчас волнует.

— Я увидел, что она легко одета и уже мёрзнет. Предложил ей свою куртку, и бросил её в сторону девушки, — сказал Рустам Губашев. – Но, немного подумав, она отбросила куртку. Я снова начал с ней разговаривать, чтобы отвлечь от задуманного. Через полчаса разговора, заметил, что она уже более легко идёт на контакт. Воспользовался этим, быстро подобрался к ней и крепко схватил.

После этого спасатели с помощью спасательного снаряжения спустили девушку на землю и передали ее врачам.

Уральские спасатели обращаются к жителям города с просьбой быть более внимательными к своим родным и близким.

— Особенно к подросткам, которые в силу переходного возраста совершают те или иные ошибки. А родители не находят времени, чтобы поговорить со своими детьми. Это приводит к вот таким последствиям, — отметили в ДЧС области.

Екатерина ЛИТВЯКОВА