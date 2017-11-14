Сын экс-акима ЗКО рассказал суду как получал взятки

Аслан Джакупов был допрошен в суде в Астане по делу экс-министра нацэкономики Бишимбаева. Он рассказал, кто и как вовлек его в преступную схему. Признательные показания Аслан Джакупов дал в рамках соглашения о признания вины, которое дает ему надежду на минимизацию наказания.

Аслан Джакупов (фото informburo.kz)

Видео задержания Аслана Джакупова В Астане продолжается процесс над группой высокопоставленных казахстанских чиновников и бизнесменов, во главе с экс-министром нацэкономики Бишимбаевым. На скамье подсудимых 23 человек, в том числе и Аслан Джакупов – сын первого акима ЗКО Кабибуллы Джакупова, ныне депутата Парламента РК. Аслан Джакупов до своего ареста работал заместителем руководителя АО «Байтерек Development», которая входила структуру национального холдинга «Байтерек». Он работал в должности заместителя председателя АО «Байтерек Development» с марта 2016 года. В его обязанности входило заключение договоров со строительными организациями по программе «Нурлы жол» по строительству арендного и кредитного жилья, подписание актов выполненных работ и подписание документов о приме домов в эксплуатацию.Во вторник в суде Аслан Джакупов рассказал, как, по его словам, он попал в преступную схему по получению взяток.

— В содеянном раскаиваюсь, с первых дней следствия даю правдивые, честные показания. По поводу того, как я попал в эту преступную схему по получению взяток от руководителей строительных компаний, которую организовали председатель правления НУХ «Байтерек» Бишимбаев и председатель правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бахыт Жаксыбаев (фигурант дела — прим. автора)», — сообщил суду Джакупов отметив, что до октября 2015 года он не был лично знаком ни с Бишимбаевым, ни с Жаксыбаевым.

— Где-то летом Бахыт Калмурзаевич (Жаксыбаев) позвал меня в кабинет, мы прошли в ванную комнату и он мне сказал: «Я с Бишимбаевым согласовал, что мы тебя берем в «тему», начинай работать». Со строителями разговаривает Анарбай (подсудимый Дельрух Анарбай — работал управляющим директором АО «Байтерек DEVELOPMENT» — прим. автора), ты — общее руководство. Давайте, работайте. Принял к сведению, начали работать дальше. Я уже понял, что эта схема отлаженная, работает и работала до моего прихода, — рассказал суду Аслан Джакупов. Стал известен объем госфинансирования в ЗКО, который прошел через руки Аслана Джакупова.

Далее подсудимый рассказал, как началась работа по упомянутой им схеме.

— В августе он (Анарбай — прим. автора) пришел ко мне в кабинет и сказал, что от «Урал авто» принесет деньги. Через минут 20 он снова пришел и дал мне 20 тысяч долларов. Это была первая взятка, которую я получил по строительству домов. (…) По «Шанырак 14» осенью я получил три раза по три миллиона тенге. В общей сложности я получил девять миллионов тенге, Бишимбаев с Жаксыбаевым — 18 миллионов, и по девять и восемь миллионов получили Айтимбетов и Сариев (подсудимые), — рассказал суду Аслан Джакупов.

После озвученных показаний Куандык Бишимбаев обратился с вопросами к бывшему коллеге.

— Я хочу Вас спросить, исходя из ваших показаний. В период, когда Вы работали управляющим директором в холдинге «Байтерек», у Вас когда-нибудь был со мной личный разговор, намек, какие-то отношения, которые говорили бы о том, что существует какая-то схема в АО «Байтерек DEVELOPMENТ» и я Вас вовлекаю в эту схему. Лично со мной Вы работали бок о бок, — обратился к Джакупову Бишимбаев.

— Нет, — заявил Джакупов.

— Объясните, пожалуйста, сейчас в суде звучат разные версии, я так и не услышал. Вот 20 процентов, которые предназначались якобы мне, и записка, о которой говорится. Как эта записка выглядела? Вы видели ее, видели ли Вы ее в материалах уголовного дела? Там говорится о 20 процентах для Бишимбаева? В материалах дела Вы видели записку, где говорится о распределении денег — 40 процентов Саду, 20 — Айтимбетову, 20 — Вам, 20 — Сариеву? Вы встречали такую записку в материалах дела? То есть я правильно понимаю, что документа, говорящего о том, о чем здесь заявляется, его фактически в природе не существует, и нигде нет документа о 20 процентах для Бишимбаева? — задал вопрос Аслану Джакупову Куандык Бишимбаев.

— Записи, бумаги я не видел. Это я вам все говорю со слов Жаксыбаева, — ответил Аслан Джакупов.

В общей сложности от ТОО «Шанырак-14» Джакупов получил 9 млн тенге. Бишимбаев и Жаксыбаев – 18 млн и по 8-10 млн тенге – директор дирекции технического контроля и анализа АО «Байтерек Девелопмент» Газиз Сариев и Айтимбетов.

От руководства ТОО «ProjectCityGroup» взятка составила 24 млн тенге, ТОО «Урал-Авто» – 35 млн тенге, ТОО «Бином» – 25,5 млн тенге и ТОО «Шанырак-14» – 44 млн тенге.

Напомним, 40-летний экс-заместитель председателя правления АО «Байтерек Девелопмент» Аслан Джакупов обвиняется по статье 366, часть 4 – «Получение взятки» Уголовного кодекса РК, он находится под стражей. Он был задержан с поличным 17 ноября 2016 года сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции РК при получении взятки. В ходе обыска в его квартиры были обнаружены 28 млн тенге. Сын экс-акима области Кабибуллы Джакупова задержан с поличным при получении взятки.

По материалам сайтов Tengrinews.kz и Informburo.kz