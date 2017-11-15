Новые дорожные знаки Казахстана, и как их понимать
С 11 ноября введены новые знаки в ПДД Казахстана. Какие это знаки, и что они обозначают, Вы сможете узнать в нашем материале.
Мария Мельникова
С 11 ноября введены новые знаки в ПДД Казахстана. Какие это знаки, и что они обозначают, Вы сможете узнать в нашем материале.
|Утром
|6 ℃
|Днем
|6 ℃
|Вечером
|6 ℃
|Ночью
|6.72 ℃
|Влажность
|96 %
|Давление
|hPa 1028.63
|Скорость ветра
|4.83 м/с
|Утром
|4.24 ℃
|Днем
|1.56 ℃
|Вечером
|-1.13 ℃
|Ночью
|-3.63 ℃
|Влажность
|100 %
|Давление
|hPa 1029.57
|Скорость ветра
|5.34 м/с