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Опубликовано: Ср, Ноя 15th, 2017
891 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Новые дорожные знаки Казахстана, и как их понимать

С 11 ноября введены новые знаки в ПДД Казахстана. Какие это знаки, и что они обозначают, Вы сможете узнать в нашем материале.

 
 Мария Мельникова

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