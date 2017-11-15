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Опубликовано: Ср, Ноя 15th, 2017
511 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Одиночную акцию протеста провёл сельский учитель из Жангалы в центре Уральска (ФОТО и ВИДЕО)

Руслан Уразалиев требует, чтобы президент страны обратили внимание на незаконное распределение жилья в ЗКО. Ему удалось простоять с плакатом буквально десять минут, после чего его задержали полицейские.

Руслан Уразалиев просит президента

Сегодня, 15 ноября, Руслан Уразгалиев, учитель музыки из Жангалы вышел на площадь у областного акимата с плакатом «Акимат Жангалы раздал жильё незаконно и без очереди. От областного акима Кульгинова я помощи не дождался. Теперь у меня одна надежда на президента!!!»

После суда с учителями власти Жангалы пересмотрели жилищную программу

В ЗКО судья, рассматривающий иск учителей к акиму Жангалы, заявил самоотвод

— Я вышел на эту площадь, — рассказал журналистам Руслан Уразгалиев, — сегодня, потому что акимат Жангалы раздаёт жильё не по очереди. Я и моя супруга – Дарига Рамазанова – были в очереди 57-ми, когда начали выдавать дома. Однако мы так и не получили положенное жильё. Но дома получили те, кто стоял гораздо дальше нас по очереди. Я не успел оспорить решение суда, потому что аким Кульгинов в течение полугода просил меня подождать и затягивал решение моего вопроса. Теперь у меня нет возможности юридически решить этот вопрос. Я надеюсь на помощь главы государства.

Представители облакимата оперативно отреагировали на пикет учителя и вызвали полицию

Через пять минут после начала одиночного пикета, к Руслану Уразгалиеву подошёл заместитель начальника отдела внутренней политики Ербол Кушеков, и попросил свернуть акцию. После отказа Руслана Уразалиева добровольно покинуть площадь, Ербол Кушеков вызвал дежуривших неподалёку полицейских, и Русалана Уразгалиева увезли на патрульном автомобиле представители правоохранительных органов.

Двое учителей подали иск к акиму Жангалинского района

Полицейские увезли Руслана Уразгалиева в отделение

Мы обратились за комментариями к Ерболу Кушекову – в чём причина задержания Русалана Уразгалева, ведь одиночные пикеты по закону разрешены. Ответить внятно на этот вопрос Ербол Кушеков не смог. Привести статью закона, согласно которой задержан учитель, он также отказался.

В ЗКО суд отказал учителям в удовлетворении иска к акиму района

Мария МЕЛЬНИКОВА

4 комментария
  1. рухани кыршу says:
    15 ноября 2017 в 12:12

    Управление внутренней политики — аппендикс в системе гос.органов РК. Его давно пора упразднить, т.к. данный гос.орган ничем конкретным реально не занимается, не решает социальные вопросы. Этот гос.орган умеет лишь проводить никчемные форумы, совещания, конференции, и т.д. под эгидой «РУХАНИ ҚЫРШУ». У данного гос.органа даже нет своей единой базы данных. Как вы работает, господа внутриполитики??? Объясните простому народу.

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  2. Альфия says:
    15 ноября 2017 в 12:27

    Да это везде походу так. У нас в Акжаикском районе таже беда. Например директор детсада Бобек у которого отец вхож к акиму района, имея жилье получила новый дом. Ее не устроили размеры дома она этот дом обменяла на большой особняк принадлежавший начальнику полиции. Сейчас приватизировала по остаточной стоимости гдето в районе миллиона тенге. Хотя такие дома стоят минимум 8 миллионов. Нагнала своих рабочих с работы сделала шикарный ремонт и живет припеваючи. А до простого народа им накакать. Вот где масштабы коррупций.

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  3. HumptyDumpty says:
    15 ноября 2017 в 12:28

    некомпетентный чинуша. и сколько таких по всему кз? желаю Руслану не сломиться и идти до конца. по-другому с этими чинушами нельзя.. чинуши так далеко забрались на небо, нагло покупают себе жильё за 65 лямов евро в центре парижа…

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  4. Есбол says:
    15 ноября 2017 в 12:35

    Знаю Руслана,вообще непонимаю его мотивов. Помоему тут чисто шкурный вопрос. Понимаю если бы так поступил человек который конкретно нуждается,а про него так нескажешь. Мог бы и непозорить себя.

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