Одиночную акцию протеста провёл сельский учитель из Жангалы в центре Уральска (ФОТО и ВИДЕО)

— Я вышел на эту площадь, — рассказал журналистам Руслан Уразгалиев, — сегодня, потому что акимат Жангалы раздаёт жильё не по очереди. Я и моя супруга – Дарига Рамазанова – были в очереди 57-ми, когда начали выдавать дома. Однако мы так и не получили положенное жильё. Но дома получили те, кто стоял гораздо дальше нас по очереди. Я не успел оспорить решение суда, потому что аким Кульгинов в течение полугода просил меня подождать и затягивал решение моего вопроса. Теперь у меня нет возможности юридически решить этот вопрос. Я надеюсь на помощь главы государства.