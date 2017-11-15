Одиночную акцию протеста провёл сельский учитель из Жангалы в центре Уральска (ФОТО и ВИДЕО)
Руслан Уразалиев требует, чтобы президент страны обратили внимание на незаконное распределение жилья в ЗКО. Ему удалось простоять с плакатом буквально десять минут, после чего его задержали полицейские.
Сегодня, 15 ноября, Руслан Уразгалиев, учитель музыки из Жангалы вышел на площадь у областного акимата с плакатом «Акимат Жангалы раздал жильё незаконно и без очереди. От областного акима Кульгинова я помощи не дождался. Теперь у меня одна надежда на президента!!!»
— Я вышел на эту площадь, — рассказал журналистам Руслан Уразгалиев, — сегодня, потому что акимат Жангалы раздаёт жильё не по очереди. Я и моя супруга – Дарига Рамазанова – были в очереди 57-ми, когда начали выдавать дома. Однако мы так и не получили положенное жильё. Но дома получили те, кто стоял гораздо дальше нас по очереди. Я не успел оспорить решение суда, потому что аким Кульгинов в течение полугода просил меня подождать и затягивал решение моего вопроса. Теперь у меня нет возможности юридически решить этот вопрос. Я надеюсь на помощь главы государства.
Через пять минут после начала одиночного пикета, к Руслану Уразгалиеву подошёл заместитель начальника отдела внутренней политики Ербол Кушеков, и попросил свернуть акцию. После отказа Руслана Уразалиева добровольно покинуть площадь, Ербол Кушеков вызвал дежуривших неподалёку полицейских, и Русалана Уразгалиева увезли на патрульном автомобиле представители правоохранительных органов.
Мы обратились за комментариями к Ерболу Кушекову – в чём причина задержания Русалана Уразгалева, ведь одиночные пикеты по закону разрешены. Ответить внятно на этот вопрос Ербол Кушеков не смог. Привести статью закона, согласно которой задержан учитель, он также отказался.
Мария МЕЛЬНИКОВА
Управление внутренней политики — аппендикс в системе гос.органов РК. Его давно пора упразднить, т.к. данный гос.орган ничем конкретным реально не занимается, не решает социальные вопросы. Этот гос.орган умеет лишь проводить никчемные форумы, совещания, конференции, и т.д. под эгидой «РУХАНИ ҚЫРШУ». У данного гос.органа даже нет своей единой базы данных. Как вы работает, господа внутриполитики??? Объясните простому народу.
Да это везде походу так. У нас в Акжаикском районе таже беда. Например директор детсада Бобек у которого отец вхож к акиму района, имея жилье получила новый дом. Ее не устроили размеры дома она этот дом обменяла на большой особняк принадлежавший начальнику полиции. Сейчас приватизировала по остаточной стоимости гдето в районе миллиона тенге. Хотя такие дома стоят минимум 8 миллионов. Нагнала своих рабочих с работы сделала шикарный ремонт и живет припеваючи. А до простого народа им накакать. Вот где масштабы коррупций.
некомпетентный чинуша. и сколько таких по всему кз? желаю Руслану не сломиться и идти до конца. по-другому с этими чинушами нельзя.. чинуши так далеко забрались на небо, нагло покупают себе жильё за 65 лямов евро в центре парижа…
Знаю Руслана,вообще непонимаю его мотивов. Помоему тут чисто шкурный вопрос. Понимаю если бы так поступил человек который конкретно нуждается,а про него так нескажешь. Мог бы и непозорить себя.