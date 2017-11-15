Полиция ЗКО засекретила ход расследования по факту гибели ребенка в Деркуле

В ДВД ЗКО сослались о недопустимости разглашения досудебного расследования.

Речь идет о трагедии, произошедшей 20 октября в поселке Деркул. Четверо подростков, ученики СОШ №12, отправились на рыбалку. Одному из подростков удалось взять с собой ружье, которое принадлежало его деду и хранилось в сарае. По приходу на место, ребенок зарядил ружьё и начал переодеваться в камуфляж. В этот момент другой подросток, который не знал, что ружье заряжено, стал крутить его в руках и нечаянно нажал на курок. Пуля попала в правую сторону грудной клетки Владимира Машкина, который стоял в полутора метрах от него. После выстрела пострадавший ребенок был доставлен в областную клиническую больницу, где скончался из-за ранения, не совместимого с жизнью.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.1 УК РК «Причинения смерти по неосторожности».

Возбуждено ли дополнительное уголовное дело в отношении деда одного из подростков, который хранил у себя оружие, в полиции не рассказали. На официальный запрос редакции, в ДВД ответили, на данном этапе расследования запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены.

— Согласно статьи 201 ч.1 УПК РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования), данные досудебного расследования не подлежат разглашению, — пишет замначальника ДВД области Берик АЙМУРЗИН. — В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

Екатерина ЛИТВЯКОВА