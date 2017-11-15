Создатель Gunship Simulator ответил на показ Минобороны кадра из игры
Создатель Gunship Simulator ответил на показ Минобороны кадра из игры
Создатель компьютерной игры, из которой были взяты кадры, опубликованные российским Минобороны под видом отступления боевиков из «последнего оплота» ИГ Аль-Букемаль, подтвердил РБК, что скриншоты были сделаны из проморолика игры
Кадр из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron / byteconveyor.com
Создатель компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron Диего Вассер в разговоре с РБК подтвердил, что Минобороны России использовало кадры из проморолика разработанной им игры в качестве «неоспоримого подтверждения» того, что американские военные только имитируют борьбу с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена на территории России) в Сирии.«Изображение, несомненно, взято из рекламного ролика видеоигры. Разумеется, российское Министерство обороны не получило разрешения на использование этого ролика», — заявил Вассер.Разработчик добавил, что не планирует в дальнейшем связываться с Минобороны. «Я бы сказал, что они и так наказаны достаточно за это. Если же отбросить серьезность, то я уверен, что ситуация вызвала у многих людей в мире смех. А разве это не то, что должны и делать видеоигры?» — добавил Вассер.
Речь идет о сообщении, которое российское оборонное ведомство распространило во вторник, 14 ноября. В нем военные отметили, что командование вооруженных сил США отказалось наносить авиаудары по отступающим из города Аль-Букемаль боевикам ИГ и пыталось помешать действиям авиации ВКС России. Свое заявление Минобороны сопроводило в соцсетях фотографиями снятой с воздуха военной техники.
Эксперты из группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заметили, что один из опубликованных военными кадров оказался скриншотом из компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а точнее, из рекламного ролика, опубликованного разработчиками игры в 2015 году. В ролике изображена атака американских «ганшипов» AC-130 на технику Вьетконга, движущуюся по «тропе Хо Ши Мина». Другие снимки, заключили в CIT, были взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фаллуджи в 2016 году.
rbc.ru