Создатель Gunship Simulator ответил на показ Минобороны кадра из игры

Создатель компьютерной игры, из которой были взяты кадры, опубликованные российским Минобороны под видом отступления боевиков из «последнего оплота» ИГ Аль-Букемаль, подтвердил РБК, что скриншоты были сделаны из проморолика игры

Кадр из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron / byteconveyor.com

Создатель компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron Диего Вассер в разговоре с РБК подтвердил, что Минобороны России использовало кадры из проморолика разработанной им игры в качестве «неоспоримого подтверждения» того, что американские военные только имитируют борьбу с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена на территории России) в Сирии.«Изображение, несомненно, взято из рекламного ролика видеоигры. Разумеется, российское Министерство обороны не получило разрешения на использование этого ролика», — заявил Вассер.Разработчик добавил, что не планирует в дальнейшем связываться с Минобороны. «Я бы сказал, что они и так наказаны достаточно за это. Если же отбросить серьезность, то я уверен, что ситуация вызвала у многих людей в мире смех. А разве это не то, что должны и делать видеоигры?» — добавил Вассер.

Речь идет о сообщении, которое российское оборонное ведомство распространило во вторник, 14 ноября. В нем военные отметили, что командование вооруженных сил США отказалось наносить авиаудары по отступающим из города Аль-Букемаль боевикам ИГ и пыталось помешать действиям авиации ВКС России. Свое заявление Минобороны сопроводило в соцсетях фотографиями снятой с воздуха военной техники.

Эксперты из группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заметили, что один из опубликованных военными кадров оказался скриншотом из компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а точнее, из рекламного ролика, опубликованного разработчиками игры в 2015 году. В ролике изображена атака американских «ганшипов» AC-130 на технику Вьетконга, движущуюся по «тропе Хо Ши Мина». Другие снимки, заключили в CIT, были взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фаллуджи в 2016 году.

rbc.ru