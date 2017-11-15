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Опубликовано: Ср, Ноя 15th, 2017
156 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Украденный табун лошадей в ЗКО удалось найти с помощью спутника

Фермер из Чингирлауского района смог обнаружить угнанный табун лошадей в Актюбинской области благодаря GPS-треккеру, установленному на жеребце.

Как сообщили в Местной полицейской службе ДВД ЗКО, это произошло ночью 13 ноября.

— Неизвестные похитили 22 лошади, принадлежащие одному крестьянскому хозяйству в Чингирлауском районе, — рассказали в ДВД ЗКО. – Утром, не обнаружив своих лошадей, фермер через мобильного приложение в сотовом телефоне, увидел, что сигнал GPS-треккера, закрепленного на жеребце, исходит из Актюбинской области.

Глава крестьянского хозяйства вместе с участковым полицейским выехал по последним координатам GPS сигнала. Пропавший табун был обнаружен вблизи поселка Победа, Хобдинского района, Актюбинской области.

— Участковым были задержаны двое погонщиков табуна, граждане Актюбинской области, которые при виде сотрудников полиции попытались скрыться, — сказали полицейские. — В настоящее время задержанные дают признательные показания. Из их показаний установлена причастность к указанному преступлению еще нескольких граждан Актюбинской области.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

С начала года было похищено 1774 голов скота, в результате принимаемых мер изъято и возвращено владельцам 1302 голов скота.

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