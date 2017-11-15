Упоминание Атамкулова и Мынбаева в «Райском досье» ставит вопросы — Перуашев

Депутат мажилиса Азат Перуашев сделал заявление после случая с появлением некоторых казахстанских чиновников в так называемом, «Райском досье», передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В списке владельцев офшоров имеется ряд фамилий известных казахстанцев. Если в этом списке фамилия Аблязова никого не удивляет, то упоминание министра Атамкулова и руководителя национальной компании Мынбаева в очередной раз ставит перед обществом определенные вопросы. Оба чиновника дали разъяснения, которые опровергают коррупционный характер и даже их участие в упомянутых предприятиях. Мы надеемся, что это в действительности так», — сообщил Перуашев. Депутат парламентской фракции «Ак жол» отметил, что мажилисмены многие годы поднимают вопросы деофширизации и противодействия коррупции.

«Нами было направлено более десятка запросов правительству и Генеральной прокуратуре на эту тему: от счетов казахстанцев на Кипре до упомянутого «Панамского досье». Очередной депутатский запрос озвучен нами в сентябре этого года, где мы привели данные о более чем 100 миллиардах долларов, выведенных из Казахстана в офшорную зону за последние годы, и просили сообщить результаты работы по их возвращению. В ответ мы получили данные, не внушающие особого оптимизма», — заявил Перуашев, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра, главы Нацбанка и генерального прокурора республики.

Мажилисмен привел данные, полученные им от правительства, в которых говорится, что «в рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано имущество на 56 миллионов долларов. «Сколько реально денег было возвращено по этой линии — не сообщается. Между тем, инициированная Президентом легализация позволила перевести с офшорных счетов 132 миллиарда тенге, то есть в 7,5 раз больше, чем усилиями всех правоохранительных органов. Но эта сумма — лишь небольшая доля ранее выведенных средств. В ответе Генеральная прокуратура прямо признается, цитирую: «В подавляющем большинстве случаев, правоохранительным органам Казахстана не удается обеспечить арест и возврат похищенных активов, выведенных за рубеж», — заявил депутат. Азат Перуашев отметил, что ранее депутаты фракции предлагали отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных банковских счетов членов правительства и руководителей национальных компаний.

«Учитывая тот факт, что им доверено напрямую распоряжаться огромными государственными средствами, считаем, что информация об их зарубежных счетах и участии в зарубежном бизнесе должна быть доступна для запросов. С другой стороны, такая прозрачность могла бы и защитить добросовестных чиновников от вброса недостоверной информации и провокаций, наносящих ущерб их репутации», — выразил мнение мажилисмен.

«С учетом последних событий, коррупционных рисков и ставших ежегодными международных коррупционных скандалов, фракция «Ак жол» повторно предлагает рассмотреть возможность принятия мер: отменить принцип банковской тайны для зарубежных банковских счетов членов правительства, руководителей нацкомпаний и для их участия в зарубежных предприятиях. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении в Парламент законопроекта «О деофшоризации национальной экономики», — резюмировал Азат Перуашев.

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