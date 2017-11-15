В Уральске водители городских автобусов вышли на забастовку

Поводом для забастовки стала попытка акимата улучшить работу общественного транспорта.

Сегодня утром, 15 ноября, в редакцию «УН» стали звонить возмущенные уральцы. Они рассказали, что не могут уехать в город из Подстепного.

— Я вышел на остановку в 6 утра, а приехал в город к половине 9-го. Прождал автобус, но пришлось добираться на такси, — рассказал мужчина. – Потом узнал, что все 20 автобусов стоят на конечной остановке и не выходят на линию.

Корреспонденты «УН» выехали в поселок Подстепное и выяснили причину забастовки водителей 12-го маршрута.

Оказалось, что неделю назад власти города увеличили количество ПАЗиков с 15-ти до 20-ти. После этого, по словам водителей, в их автобусах стало меньше ездить пассажиров, и они стали меньше зарабатывать. Они требуют от перевозчика убрать эти 5 автобусов. Тариф, установленный на проезд в автобусах в ЗКО, может стать причиной кризиса

Однако, как отметил заместитель директора ТОО «ОралАвтоТранс» Алексей ОСАДЧУК, власти не намерены принимать условия водителей 12-го маршрута. Более того, в ближайшее время планируется добавить еще несколько автобусов на этот маршрут. А в дальнейшем – запустить большие автобусы. Акимат просит горожан фиксировать нарушения автоперевозчиков

Замир УТЕГЕНОВ