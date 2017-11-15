Водитель, сбивший насмерть мать двоих детей, арестован на два месяца

Изучив материалы дела, следственный судья Раушан Исмаилова не нашла оснований избрать меру пресечения в виде залога, и вынесла постановление об аресте Александра Карагойшина.

Мотивируя свое решение, судья сообщила:

— Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб семье погибшей, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство дознавателя и арестовать Александра Карагойшина на два месяца,так как он может повлиять на ход следствия или скрыться находясь на свободе, а также в виду общественного резонанса происшествия.

37-летний Александр Карагойшин, директор ТОО «Жиенбай», вечером 11 ноября на джипе «Тойота» совершил наезд на пешеходном переходе на Евгению Бондаренко, мать двоих детей. Джип ехал с превышением скорости, положенной на этом участке скорости. Женщина погибла на месте.

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