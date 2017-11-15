Водитель, сбивший насмерть мать двоих детей, арестован на два месяца
Изучив материалы дела, следственный судья Раушан Исмаилова не нашла оснований избрать меру пресечения в виде залога, и вынесла постановление об аресте Александра Карагойшина.
Мотивируя свое решение, судья сообщила:
— Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб семье погибшей, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство дознавателя и арестовать Александра Карагойшина на два месяца,так как он может повлиять на ход следствия или скрыться находясь на свободе, а также в виду общественного резонанса происшествия.
37-летний Александр Карагойшин, директор ТОО «Жиенбай», вечером 11 ноября на джипе «Тойота» совершил наезд на пешеходном переходе на Евгению Бондаренко, мать двоих детей. Джип ехал с превышением скорости, положенной на этом участке скорости. Женщина погибла на месте.
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Не вижу необходимости содержать под стражей до суда….Вину свою признал, ущерб выплатил…..Дальше всё решить суд и семья потерпевший стороны….Это нелепая роковая случайность ; Все мы водим авто и каждый может оказаться в такой ситуации.
«…подозреваемый полностью возместил ущерб семье погибшей…»
Звучит довольно-таки цинично. Гибель матери — ущерб. Возместил ущерб полностью, значит воскресил?
Да лаааднооо?! Вот это поворооот! Базара нет жэ эсть. Судье респект. Ну брат держись. Два месяца в сизо — это нечто…