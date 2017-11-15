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Опубликовано: Ср, Ноя 15th, 2017
807 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Водитель, сбивший насмерть мать двоих детей, арестован на два месяца

Изучив материалы дела, следственный судья Раушан Исмаилова не нашла оснований избрать меру пресечения в виде залога, и вынесла  постановление об аресте Александра Карагойшина. 

Мотивируя свое решение, судья сообщила:

— Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб семье погибшей, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство дознавателя и арестовать Александра Карагойшина на два месяца,так как он может повлиять на ход следствия или скрыться находясь на свободе, а также в виду общественного резонанса происшествия.

37-летний Александр Карагойшин, директор ТОО «Жиенбай», вечером 11 ноября на джипе «Тойота» совершил наезд на пешеходном переходе на Евгению Бондаренко, мать двоих детей. Джип ехал с превышением скорости, положенной на этом участке скорости. Женщина погибла на месте.

 

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3 комментария
  1. bake says:
    15 ноября 2017 в 22:35

    Не вижу необходимости содержать под стражей до суда….Вину свою признал, ущерб выплатил…..Дальше всё решить суд и семья потерпевший стороны….Это нелепая роковая случайность ; Все мы водим авто и каждый может оказаться в такой ситуации.

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  2. NVP says:
    15 ноября 2017 в 22:42

    «…подозреваемый полностью возместил ущерб семье погибшей…»
    Звучит довольно-таки цинично. Гибель матери — ущерб. Возместил ущерб полностью, значит воскресил?

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  3. дубак says:
    15 ноября 2017 в 22:43

    Да лаааднооо?! Вот это поворооот! Базара нет жэ эсть. Судье респект. Ну брат держись. Два месяца в сизо — это нечто…

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