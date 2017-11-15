Военные захватили власть в Зимбабве

Армия Зимбабве объявила о захвате власти. Они хотят разобраться с «преступниками», собравшимися вокруг президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерала СБ Мойо.

Военные заверили, что 93-летний лидер и его семья находятся в полной безопасности. Однако захватчики хотят остановить людей из его окружения, которые вызвали социальный и экономический кризис в стране. Солдаты и бронетехника перегородили дороги к главным зданиям правительства, парламенту и судам в центре столице Зимбабве Хараре, рассказал очевидец Reuters.

Жители Зимбабве столпились вокруг банков, пытаясь забрать свои сбережения.

Военные задержали министра финансов Игнатуса Чомбо, рассказал источник в правительстве. Чомбо — руководитель фракции правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, которую возглавляет жена президента Мугабе Грейс, претендующая на место преемника своего мужа.

Солдаты развернули свои силы по всему Хараре во вторник и захватили национальное телевидение после того, как Зимбабвийский африканский национальный союз обвинил их в государственной измене и подготовке к перевороту.

Во вторник вечером сообщалось о движении военной техники к Хараре. На фото были видны несколько БМП, а также военный грузовик с солдатами в кузове, держащими в руках оружие.

В последние несколько дней между Мугабе, возглавляющим страну с 1980 года, и военными разгорелся конфликт. На прошлой неделе лидер страны отправил в отставку вице-президента 75-летнего Эммерсона Мнангагву, который является одним из видных участников партизанской войны и одним из лидеров Зимбабвийского африканского национального союза. В октябре Мнангагва публично обвинил 52-летнюю Грейс Мугабе в том, что она пыталась его отравить и устранить как возможного преемника Роберта Мугабе.

Бывшего вице-президента поддерживают многие высокопоставленные военные, при этом Грейс Мугабе пользуется популярностью у молодежного крыла правящей партии.

theins.ru