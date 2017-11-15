Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе бежала из страны

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе покинула страну после захвата власти военными. Об этом сообщает BBC, со ссылкой на представителя правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», а также на одного из оппозиционных политиков.

Сообщается, что Грейс Мугабе отправилась в Намибию.

Напомним, ранее сегодня военные, захватившие власть в Зимбабве, поместили под арест президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс.

По информации источников СМИ, глава республики договорился с военными о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

theins.ru