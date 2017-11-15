Погода +6oC
$332.72
393.84
5.52
Опубликовано: Ср, Ноя 15th, 2017
18 Мир

Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе бежала из страны

Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе бежала из страны

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе покинула страну после захвата власти военными. Об этом сообщает BBC, со ссылкой на представителя правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», а также на одного из оппозиционных политиков.

Сообщается, что Грейс Мугабе отправилась в Намибию.

Напомним, ранее сегодня военные, захватившие власть в Зимбабве, поместили под арест президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс.

По информации источников СМИ, глава республики договорился с военными о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

theins.ru

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-15
Утром6 ℃
Днем6 ℃
Вечером6.06 ℃
Ночью6.71 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1029.53
Скорость ветра5.56 м/с
2017-11-16
Утром4.24 ℃
Днем1.56 ℃
Вечером-1.13 ℃
Ночью-3.63 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.57
Скорость ветра5.34 м/с