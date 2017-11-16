Экс-глава ЕНПФ и его зам планировали получить взятку 700 тысяч долларов – прокурор

Взятку бывшие руководители планировали поделить между собой. 400 тысяч долларов достались бы Руслану Ерденаеву, остальная сумма – его заму.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу экс-главы Единого накопительного пенсионного фонда Руслана Ерденаева.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, экс-заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Дабыр Медетбеков и директор ТОО «МегаТрансАзия» Талгас Туртаев.

В ходе заседания государственный обвинитель ознакомил подсудимых с предъявленными обвинениями. По информации следствия, Кенжебаев, Медетбеков и Туртаев в августе 2017 года договаривались о процессе покупки пенсионным фондом 500 тысяч облигаций компании «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге. Тогда же заместитель главы фонда озвучил сумму сделки в размере 700 тысяч долларов.

При этом прокурор отметил, что из 700 тысяч долларов 400 тысяч должны были достаться Ерденаеву, а остальное – Медетбекову.

2 ноября экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев сознался в растрате и получении взятки.

Об аресте руководителей Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана было объявлено 9 января 2017 года. Аресты произведены в рамках уголовного дела по сделке ЕНПФ и ТОО «Бузгул Аурум», в результате которой государству причинён ущерб в пять млрд тенге.

informburo.kz