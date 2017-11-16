Погода +2oC
$332.72
393.84
5.52
Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
5 Страна

Экс-глава ЕНПФ и его зам планировали получить взятку 700 тысяч долларов – прокурор

Экс-глава ЕНПФ и его зам планировали получить взятку 700 тысяч долларов – прокурор

Взятку бывшие руководители планировали поделить между собой. 400 тысяч долларов достались бы Руслану Ерденаеву, остальная сумма – его заму.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу экс-главы Единого накопительного пенсионного фонда Руслана Ерденаева.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, экс-заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Дабыр Медетбеков и директор ТОО «МегаТрансАзия» Талгас Туртаев.

В ходе заседания государственный обвинитель ознакомил подсудимых с предъявленными обвинениями. По информации следствия, Кенжебаев, Медетбеков и Туртаев в августе 2017 года договаривались о процессе покупки пенсионным фондом 500 тысяч облигаций компании «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге. Тогда же заместитель главы фонда озвучил сумму сделки в размере 700 тысяч долларов.

При этом прокурор отметил, что из 700 тысяч долларов 400 тысяч должны были достаться Ерденаеву, а остальное – Медетбекову.

2 ноября экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев сознался в растрате и получении взятки.

Об аресте руководителей Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана было объявлено 9 января 2017 года. Аресты произведены в рамках уголовного дела по сделке ЕНПФ и ТОО «Бузгул Аурум», в результате которой государству причинён ущерб в пять млрд тенге.

informburo.kz

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-16
Утром0.56 ℃
Днем-0.28 ℃
Вечером-1.13 ℃
Ночью-3.63 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.57
Скорость ветра5.34 м/с
2017-11-17
Утром-1.97 ℃
Днем1.47 ℃
Вечером0.24 ℃
Ночью-1.41 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1027.04
Скорость ветра5.42 м/с