Казахстан отнесли к бедным странам

Credit Suisse поставил страну в один ряд с Кыргызстаном, Нигером и Камбоджей.

К странам с показателем благосостояния населения менее пяти тысяч долларов на одного взрослого человека отнес Казахстан швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе Global Wealth Report 2017. На «дне» мировой экономики есть и другие бывшие республики СССР: Молдова, Украина, Беларусь, Кыргызстан. В группу входят также Бангладеш, Непал, Камбоджа, Египет и Шри-Ланка. Кроме того, среди бедных практически все страны Центральной Африки, кроме Анголы, Экваториальной Гвинеи и Габона. Наибольшее число стран входит в группу с благосостоянием от 5000 до 25000 долларов на одного взрослого человека: Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Турция, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор, Мексика, Панама, Парагвай, Алжир, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис, Албания, Армения, Азербайджан, Босния, Грузия, Македония, Монголия. В группе с благосостоянием в 25-100 тысяч долларов расположились Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили. В группе с благосостоянием более 100 тысяч долларов: США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

В 2000 году в мире было 13,2 миллиона долларовых миллионеров, и 98% из них приходились на развитые страны. С тех пор число миллионеров выросло на 23,9 миллиона, из которых 2,7 миллиона (12%) приходится на развивающиеся экономики. Вместе с тем число тех, кто обладает состоянием более 50 миллионов долларов, растет быстрее именно в развивающихся экономиках. Так, в 2000 году на развивающиеся страны приходилось 6% таких людей. Но за эти годы только в Китае число «пятидесятимиллионеров» увеличилось на 17700, или 15% от общего роста в мире. В результате теперь на развивающиеся страны приходится 22% людей с состоянием более 50 миллионов долларов. Для сравнения, Северная Америка является домом для 58% наиболее богатых людей, Европа – для 22%. На 0,7% самых богатых людей (36 млн человек) приходится 128,7 трлн долларов, или 45,9% мирового богатства (по 3,6 млн долларов на одного взрослого). А на 8,6% самых богатых (391 млн человек), в свою очередь, уже приходится 240,1 трлн долларов. В середине пирамиды – 1 млрд 54 млн человек (21,3%) с состоянием 10-100 тыс. долларов, на которые приходится 32,5 трлн долларов (11,6% общего богатства). В тоже время на 70,1% (3 млрд 474 млн человек) приходится всего 2,7% мирового богатства, или 7,6 трлн долларов, то есть чуть более чем по две тысячи долларов на одного взрослого.

Совокупное благосостояние населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличилось на 6,4% и достигло 280 триллионов долларов. Этот раз был максимальным за последние пять лет и обусловлен повышением стоимости недвижимости и акций. В расчете на одного взрослого человека благосостояние мира в среднем составило 56540 долларов по сравнению с 52074 доллара год назад. При этом 1% самых обеспеченных людей сейчас принадлежит половина мировых богатств. Их доля повысилась до 50,1% по сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса 2008 года.

«Доля 1% богатейших людей находится на пути роста со времени кризиса, превзойдя уровень 2000 года в 2013 году и достигая после этого пиковых значений ежегодно. Глобальное неравенство является, безусловно, высоким и увеличилось в посткризисный период», – отмечают в банке.

За последний год в мире появилось 2,343 млн новых долларовых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 36 млн 050 тыс. Число миллионеров, которое сократилось в 2008 году, быстро восстановилось после финансового кризиса и сейчас примерно втрое превышает показатель 2000 года. Больше всего долларовых миллионеров в США – 43% (15 млн 356 тыс.), Японии – 7% (2 млн 693 тыс.), Великобритании – 6% (2 млн 189 тыс.), Германии – 5% (1 млн 959 тыс.), Китае – 5% (1 млн 953 тыс.), Франции – 5% (1 млн 949 тыс.), Италии – 4% (1 млн 288 тыс.), Австралии – 3% (1 млн 160 тыс.) и Канаде – 3% (1 млн 078 тыс.). В минувший год Япония и Великобритания потеряли часть своих миллионеров на фоне девальвации национальных валют (минус 338 тыс. и 34 тыс. миллионеров соответственно). Но для Японии это продолжение определенного ранее тренда – в 2011 году на нее приходилось 13% от общего числа долларовых миллионеров, в 2010 году – 10%, и теперь этот показатель достиг уже 7%.

Что касается будущего, то в ближайшие пять лет мировое благосостояние продолжит расти примерно теми же темпами, в результате чего в 2022 году оно увеличится до 341 трлн долларов. Количество долларовых миллионеров достигнет 44 млн человек (на 20% с нынешнего уровня), а беднейшая часть населения сократится на 4%. Самый большой рост числа миллионеров в ближайшие пять лет будет наблюдаться в Аргентине, прогнозируют в банке, их число возрастет с 30 тыс. в 2017 году до 68 тыс. долларов в 2022 году, или на 127%. В Бразилии рост ожидается на уровне 81% – до 296 тыс., в Индии – на 52%, до 372 тыс., в России – на 49%, до 196 тыс. Что касается лидеров, то в США число миллионеров достигнет к 2022 году 17 млн 784 тыс. (плюс 16% к 2017 году), в Японии – 3 млн 821 тыс. (плюс 42%), а в Великобритании их число снизится на 3%, до 2 млн 126 тыс., и страна откатится на пятое место в мире. Второе место займет Китай с 2 млн 748 тыс. (плюс 41%), третье – Франция (2 млн 258 тыс. миллионеров – плюс 16%), четвертое – Германия (2 млн 240 тыс. – плюс 14%).

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