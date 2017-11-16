Кудрин признался, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий

По его словам, за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в России. По его мнению, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию.

фото: Михаил Ковалев

«Скажу прямо: да, не осталось», – заявил экс-министр финансов в интервью газете «Аргументы и факты». Кудрин отметил, что еще в 2016 году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий для всех получателей, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

Все это говорит о дефиците средств в Пенсионном фонде России, делает вывод глава Центра стратегических разработок. Кудрин уверен, что «закрыть дыру» за счет других источников, например, повышения налогов, не удастся.

«Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране», — отмечает он. Экс-министр финансов подчеркивает, что для выплаты нынешних пенсий власти придется полностью отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог.

Выход из этой ситуации Кудрин видит в постепенном повышении пенсионного возраста. По его мнению, продолжительность жизни у населения заметно увеличилась, кроме того, сейчас пенсионеры в 60 лет чувствуют себя так же, как раньше в 50.

По словам Кудрина, во всем мире граждане, покидая работу, получают около 60% своего заработка (40% обеспечивает государство, а 20-30% человек копит сам). В России выход на пенсию означает, что пенсионер может рассчитывать лишь на 34% от зарплаты.

«Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни… А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», — предупредил эксперт.

mk.ru