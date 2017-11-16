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Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
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Пикетчика из Жангалы ЗКО предупредили об ответственности

За одиночный пикет в центре Уральска суд вынес сельскому учителю предупреждение об ответственности.

Задержание Руслана Уразалиева

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Руслана Уразалиева задержали после того, как он устроил акцию протеста на центральной площади города у областного акимата. В своём обращении сельский учитель просил президента страны обратить внимание на незаконное распределение жилья в Жангале. Несмотря на то что, проведение одиночных пикетов в разрешении не нуждается, полиция выдвинула ему обвинение по статье о нарушении проведения мирных митингов, демонстраций, шествий. Статья предусматривает наказание в виде предупреждение или штраф в размере 20 МРП. Руслан отделался предупреждением.

Напомним, что семья сельских учителей подавали в суд на акимат сельского округа после распределения жилья в посёлке Жангала. Суд учителя проиграли.

После суда с учителями власти Жангалы пересмотрели жилищную программу

Мария МЕЛЬНИКОВА

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