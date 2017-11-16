Пикетчика из Жангалы ЗКО предупредили об ответственности

Руслана Уразалиева задержали после того, как он устроил акцию протеста на центральной площади города у областного акимата. В своём обращении сельский учитель просил президента страны обратить внимание на незаконное распределение жилья в Жангале. Несмотря на то что, проведение одиночных пикетов в разрешении не нуждается, полиция выдвинула ему обвинение по статье о нарушении проведения мирных митингов, демонстраций, шествий. Статья предусматривает наказание в виде предупреждение или штраф в размере 20 МРП. Руслан отделался предупреждением.