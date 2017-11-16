Погода в Уральске и Аксае на 16 ноября

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае ожидается понижение температуры.

понижение температуры и облачность // иллюстративное фото

По сообщению GISmeteo в Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +1/+2 градусов. Влажность воздуха составит 60-70 процентов. К вечеру температура воздуха понизится до 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

В Аксае 16 ноября ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха +2/+5 градусов. Влажность воздуха 70-80 процентов. Ночью температура также понизится до -1 градуса.