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Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
1 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Погода в Уральске и Аксае на 16 ноября

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае ожидается понижение температуры.

понижение температуры и облачность // иллюстративное фото

По сообщению GISmeteo в Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +1/+2 градусов. Влажность воздуха составит 60-70 процентов. К вечеру температура воздуха понизится до 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

В Аксае 16 ноября ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха +2/+5 градусов. Влажность воздуха 70-80 процентов. Ночью температура также понизится до -1 градуса.

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2017-11-16
Утром2 ℃
Днем0.22 ℃
Вечером-1.57 ℃
Ночью-3.63 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.57
Скорость ветра5.34 м/с
2017-11-17
Утром-1.97 ℃
Днем1.47 ℃
Вечером0.24 ℃
Ночью-1.41 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1027.04
Скорость ветра5.42 м/с