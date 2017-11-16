Погода в Уральске и Аксае на 17 ноября

Пасмурная погода ожидается в Уральске и Аксае в ближайшие сутки.

Понижение температуры ожидается в Уральске и Аксае //иллюстративное фото

В Уральске утром, 17 ноября, прогнозируется небольшой снег, сообщает GISmeteo. Днём температура воздуха прогреется до +4 градусов, возможен небольшой дождь. Влажность воздуха достигнет 70 процентов. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до -3 градусов.

В Аксае в пятницу прогнозируется пасмурная погода с температурой до +3 градусов. Осадков в городе не ожидается. Влажность воздуха составит 70-80 процентов. Ночью температура опустится до 0 градусов.