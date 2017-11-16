Погода +1oC
$332.38
391.28
5.55
Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
151 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае на 17 ноября

Пасмурная погода ожидается в Уральске и Аксае в ближайшие сутки.

Понижение температуры ожидается в Уральске и Аксае //иллюстративное фото

В Уральске утром, 17 ноября, прогнозируется небольшой снег, сообщает GISmeteo. Днём температура воздуха прогреется до +4 градусов, возможен небольшой дождь. Влажность воздуха достигнет 70 процентов. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до -3 градусов.

В Аксае в пятницу прогнозируется пасмурная погода с температурой до +3 градусов. Осадков в городе не ожидается. Влажность воздуха составит 70-80 процентов. Ночью температура опустится до 0 градусов.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-16
Утром1 ℃
Днем1 ℃
Вечером-2.57 ℃
Ночью-2.9 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1030.66
Скорость ветра3.5 м/с
2017-11-17
Утром-1.57 ℃
Днем2.36 ℃
Вечером0.9 ℃
Ночью-0.51 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1028.57
Скорость ветра5.17 м/с