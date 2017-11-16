Пожарные на месторождении Карачаганак забастовали (ВИДЕО)

Сотрудники предприятия «Орт Сондирушы» потребовали, чтобы им вовремя выплачивали зарплату.

В среду, 15 ноября, сотрудники компании собрались на Тунгушском мосту, расположенном на территории карачаганакского месторождения. Их основные претензии к работодателю касались задержки зарплаты: деньги за июнь им был перечислены только 4 августа, за июль – 24 августа, а за август – 5 октября. Зарплату за сентябрь они получили только 27 октября, а за октябрь на момент забастовки денег еще вообще не поступило. Между тем, как сообщили сами забастовщики, по условиям договора, заработанные ими деньги должны перечислять на счет не позднее 10 числа следующего месяца.

Представитель администрации КПО б.в., приехавший на встречу с бастующими, пояснил, что задержки с выплатой зарплаты возникают из-за небольшой несогласованности. Дело в том, что КПО б.в., которое оплачивает работу, перечисляет деньги в организацию чуть позже, чем их должны выплачивать работникам. Переговорив с забастовщиками, руководство компании и представитель КПО б.в. договорились обдумать эту ситуацию и прийти к консенсусу.

УН следит за развитием событий.

Замир УТЕГЕНОВ