В Ирландии и Италии перестанут использовать зверей в цирках

Все больше стран мира отказываются от эксплуатации представителей фауны в цирках. Недавно соответствующие законы были приняты еще в двух европейских государствах.

Идея проводить цирковые представления без участия животных становится популярнее год от года. Под давлением активистов организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») многие цирки США пересматривают свои программы, исключая в них участие слонов и других зверей. Индия в 2013 году запретила использовать в шоу слонов, а затем под защиту попали и остальные животные. Подобный запрет полностью или частично действует в Румынии, Иране, Нидерландах и других странах.

Вскоре их число пополнит Ирландия, став 20-й среди государств-членов ЕС и 41-й в мире. Запрет вступает в силу с 1 января. А в течение 2018 года инициативу подхватит Италия: недавно депутаты представили законопроект о реорганизации сферы зрелищных мероприятий, в первую очередь затрагивающий права животных — цирковых артистов. На территории этого государства работает около 100 цирков, использующих более 2000 представителей фауны.

Согласно документу, участие животных в цирковых представлениях должно прекратиться. Для того, чтобы закон вступил в силу, потребуется правительственный декрет. Его подписание может быть отложено до весны, когда в Италии соберется новый кабинет министров. Тем не менее в одобрении идеи никто не сомневается.

nat-geo.ru