В ЗКО более 150 должников были арестованы за неисполнение решений суда

Большая часть злостных неплательщиков в нашей области – алиментщики.

Иллюстративное фото

Об этом корреспонденту «УН» сообщил председатель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Жандос САМАТОВ.

— Сначала года 151 должник был арестован сроком до пяти суток. Еще 77 неплательщиков оштрафованы, — сказал судоисполнитель. – На должников, которые не исполняют приговор, решение суда или другой судебный акт налагается штраф на физических лиц – 10 МРП, на должностных лиц — 20 МРП или административный арест до 5 суток.

Как отмечают частные судебные исполнители, основная масса из тех, кто привлекается к административной ответственности за долги, это – алиментщики.

Екатерина ЛИТВЯКОВА