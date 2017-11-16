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Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
1 ЗКО / Картина дня

В ЗКО более 150 должников были арестованы за неисполнение решений суда

Большая часть злостных неплательщиков в нашей области – алиментщики.

Иллюстративное фото

Об этом корреспонденту «УН» сообщил председатель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Жандос САМАТОВ.

— Сначала года 151 должник был арестован сроком до пяти суток. Еще 77 неплательщиков оштрафованы, — сказал судоисполнитель. – На должников, которые не исполняют приговор, решение суда или другой судебный акт налагается штраф на физических лиц – 10 МРП, на должностных лиц — 20 МРП или административный арест до 5 суток.

Как отмечают частные судебные исполнители, основная масса из тех, кто привлекается к административной ответственности за долги, это – алиментщики.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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