Жителям ЗКО открыто предлагают участвовать в мошенничестве

Необычное объявление появилось на популярном сайте OLX. Казахстанцам предлагают открыто участвовать в мошенничестве и присвоить деньги сотового оператора.

Объявление с предложением о своеобразном партнерстве появилось на сайте OLX в среду. Автор, представившись сотрудником компании «Beeline» сообщает о том, что собирается «мутить левак» и ищет «конкретных людей для сотрудничества». Суть предложения в том, чтобы принимать деньги на баланс и половину суммы скидывать ему. Для уточняющих вопросов потенциальный работодатель предлагает связаться с ним по WhatsApp.

В компании «Beeline» куда УН переправила объявление, сообщили, что служба безопасности уже начала проверку, и, обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.