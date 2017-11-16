Погода +1oC
$332.72
393.84
5.52
Опубликовано: Чт, Ноя 16th, 2017
4 ЗКО / Картина дня

Жителям ЗКО открыто предлагают участвовать в мошенничестве

Необычное объявление появилось на популярном сайте OLX. Казахстанцам предлагают открыто участвовать в мошенничестве и присвоить деньги сотового оператора. 

Скришот объявления

Объявление с предложением о своеобразном партнерстве появилось на сайте OLX  в среду. Автор, представившись сотрудником компании «Beeline» сообщает о том, что собирается «мутить левак» и ищет «конкретных людей для сотрудничества». Суть предложения в том, чтобы принимать деньги на баланс и половину суммы скидывать ему. Для уточняющих вопросов потенциальный работодатель  предлагает связаться с ним по WhatsApp.

В компании «Beeline» куда УН переправила объявление, сообщили, что служба безопасности уже начала проверку, и, обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-16
Утром2 ℃
Днем0.22 ℃
Вечером-1.57 ℃
Ночью-3.63 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1029.57
Скорость ветра5.34 м/с
2017-11-17
Утром-1.97 ℃
Днем1.47 ℃
Вечером0.24 ℃
Ночью-1.41 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1027.04
Скорость ветра5.42 м/с