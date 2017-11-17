Глава Киргизии за неделю до ухода разорвал шесть соглашений с Казахстаном

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев за неделю до инаугурации нового главы государства денонсировал целый ряд соглашений с Казахстаном. В частности, Бишкек отказался от $100 млн.

Алмазбек Атамбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Как сообщает пресс-служба президента Киргизии, Атамбаев подписал закон о денонсации нескольких договоров с Казахстаном. В частности, разорвано соглашение о развитии сотрудничества между двумя странами в условиях евразийской экономической интеграции. Денонсирован и протокол о техническом содействии, который главы двух стран подписали в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге.

Прекращено действие и протокола о порядке предоставления помощи Киргизии и контроле за ее использованием. Речь идет о выделении Бишкеку $100 млн.В общей сложности закон, за который 9 ноября проголосовал парламент Киргизии, денонсирует шесть соглашений и протоколов с Казахстаном.

Президент поручил МИДу уведомить власти Казахстана о своем решении.Атамбаев подписал закон за неделю до инаугурации нового президента страны Сооронбая Жээнбекова.Именно выборы в Киргизии стали поводом для ухудшения отношений с Казахстаном. Атамбаев очень критично отнесся к тому, что в Астане официально приняли лидера киргизской оппозиции Омурбека Бабанова. В Бишкеке посчитали, что Казахстан вмешивается в ход избирательной кампании.

В начале октября Атамбаев выступил с рядом обвинений в адрес казахстанских властей. В частности, он заявил о том, что сбежавший из Киргизии бывший президент Курманбек Бакиев устраивает праздники в Алма-Ате. 10–11 октября Атамбаев отказался от поездки на саммит СНГ в Сочи, куда поехал в том числе казахский президент Нурсултан Назарбаев.

Далее последовало значительное сокращение грузопотока на совместной границе, поскольку казахстан​ские власти ужесточили там контроль. Атамбаеву это дало повод заявить, что Астана своими действиями фактически отрезала Киргизию от других стран ЕАЭС. При этом он заверил, что выходить из сообщества Бишкек не намерен.

rbc.ru