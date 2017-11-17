Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии избавляется от вложений в акции любых нефтегазовых компаний

Крупнейший суверенный фонд мира, Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) принял решение избавиться от большей части вложений в акции любых нефтегазовых компаний на сумму 40 млрд долларов, пишет газета The Financial Times. Соответствующее указание фонд получил от управляющего им ЦБ Норвегии.

Избавившись от вложений в углеводородный сектор, Норвегия «станет менее чувствительной к падению цен на нефть и газ», пояснил местный Центробанк.

В портфеле норвежского фонда сейчас представлены бумаги Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, Total, Schlumberger, Eni и «Газпрома» (на сумму около 200 млн долларов).

Напомним, по объему нефтяных доходов Норвегия занимает второе место в мире — 9,8 тыс. долларов на душу населения в год. Выше показатель лишь в Катаре (10,2 тыс. долларов). ВВП страны примерно на четверть формируется за счет продажи углеводородов.

Государственный пенсионный фонд, ранее известный как Фонд национального благосостояния и Фонд будущих поколений, в нынешнем виде существует более 20 лет. С его помощью власти Норвегии диверсифицируют экономику, стремясь избежать сильных потрясений в случае снижения стоимости энергоресурсов. По итогам первого полугодия 2017 года доходность фонда составила 6,46%, или 499 млрд крон (63,2 млрд долларов по текущему курсу). Его размер в 2017-м превысил 1 трлн долларов.

За годы существования фонда Центробанк Норвегии заработал 95 тыс. долларов на каждого гражданина страны. Всего же на каждого из 5,2 млн норвежцев приходится активов фонда на сумму 191 тыс. долларов.

Доходы от нефти и газа аккумулируются сначала в государственном бюджете, а затем используются для покупки «самых надежных в мире» акций и гособлигаций, а также вкладываются в «лучшие, наиболее устойчивые мировые валюты». Полученная таким образом прибыль направляется в фонд.

Наибольший вклад в доходность фонда в первом полугодии внесли инвестиции в акции Nestle, китайской Tencent и швейцарской Novartis. Самые большие потери фонд понес от инвестиций в акции General Electric, AT&T и IBM.

Кроме того, фонд является одним из крупнейших иностранных держателей рублей и российских гособлигаций: на начало года на его балансе находились ОФЗ на 2,2 млрд долларов, а к осени — уже на 2,9 млрд (оценка «Райффайзенбанка»).

В конце августа стало известно, что фонд намерен полностью избавиться от вложений в рубли и другие активы развивающихся стран. Выведенные оттуда средства будут реинвестированы в облигации США, Европы и Японии.

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