Машина «Скорой помощи» с беременной женщиной перевернулась в ЗКО

Серьёзных травм будущая мама не получила. Через два дня она родила здорового малыша в больнице Уральска.

иллюстративное фото из открытых источников

Авария произошла вечером 14 ноября недалеко от посёлка Пойма.

— Водитель на повороте не справился с управлением автомобиля на мокрой после дождя дороге, — сообщил «УН» пресс-секретарь облздрав Саламат Ералин,- Машина слетела с дороги и перевернулась.

Беременную женщину доставили в городскую многопрофильную больницу Уральска. Серьёзных повреждений у женщины не было, лишь ссадина у виска. Ей сделали компьютерную томографию головы, но её результаты еще не готовы.

— Вчера, 16 ноября, — рассказал Саламат Ералин, — женщина родила здорового ребёнка. Сейчас они оба (мама и младенец) находятся в послеродовом отделении городской больницы.

Водитель и акушер, находившиеся в «скорой», также были доставлены в больницы. Водитель — в районную больницу Теректы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как средней тяжести. Акушер — в областную клиническую больницу, также в состоянии средней тяжести.

Комментарии от ДВД об аварии мы пока не получили.

Мария МЕЛЬНИКОВА