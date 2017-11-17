Погода на выходные в Уральске и Аксае

Облачная погода без осадков ожидается в наступающие выходные дни.

иллюстративное фото

В Уральске в субботу, по сообщению GISmeteo, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +3 градусов. влажность составит 70-80 процентов. Ночью похолодает до 0 градусов.

В воскресенье будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +3 градусов. Влажность достигнет 80 процентов.

В Аксае в субботу будет пасмурно, без осадков. Температура достигнет двух градусов тепла. Влажность воздуха достигнет 90 процентов. В ночь на воскресенье температура опустится до 0.

Воскресенье будет ясным, солнечным. Температура поднимется до +4. Влажность ожидается 70-80 процентов.