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Опубликовано: Пт, Ноя 17th, 2017
5 ЗКО / Картина дня

Погода на выходные в Уральске и Аксае

Облачная погода без осадков ожидается в наступающие выходные дни.

иллюстративное фото

В Уральске в субботу, по сообщению GISmeteo, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +3 градусов. влажность составит 70-80 процентов. Ночью похолодает до 0 градусов.

В воскресенье будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +3 градусов. Влажность достигнет 80 процентов.

В Аксае в субботу будет пасмурно, без осадков. Температура достигнет двух градусов тепла. Влажность воздуха достигнет 90 процентов. В ночь на воскресенье температура опустится до 0. 

Воскресенье будет ясным, солнечным. Температура поднимется до +4. Влажность ожидается 70-80 процентов.

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2017-11-17
Утром4 ℃
Днем4 ℃
Вечером1.4 ℃
Ночью0.65 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1027.9
Скорость ветра5.21 м/с
2017-11-18
Утром-1.49 ℃
Днем2.28 ℃
Вечером1.09 ℃
Ночью-0.88 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1036.48
Скорость ветра4.29 м/с