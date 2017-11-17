Преемником Мугабе, скорее всего, станет «сильный правитель» по прозвищу «Крокодил»

«Этот крестьянский сын к 16 годам стал закаленным борцом за свободу, затем выучился на юриста и в итоге возглавил грозную разведслужбу страны, куда переехал», — пишет корреспондент The New York TimesКимико де Фрейтас-Тамура. Свое прозвище «Крокодил» он сам объяснил так: крокодил «атакует в подходящий момент».

«Эммерсон Мнангагва был вице-президентом Зимбабве, пока на прошлой неделе его не уволили. Теперь же он, по-видимому, станет новым лидером страны после того, как в среду военные взяли президента Роберта Мугабе под стражу и погрузили это государство на юге Африки в состояние неопределенности. Пока неизвестно, какую роль сыграл 75-летний Мнангагва в предполагаемом перевороте, совершенном его союзниками-военными, но официальные лица и те, кто наблюдал за его усилением, говорят, что он чем-то похож на Мугабе: властолюбив, коррумпирован, мастерски умеет проводить репрессии», — говорится в статье. Многие наблюдатели опасаются, что Зимбабве сменит одного «сильного правителя» на другого.

Издание отмечает: когда Мугабе уволил своего вице-президента, это было воспринято как попытка расчистить путь для того, чтобы преемником стала Грейс Мугабе, супруга президента. «Но госпожа Мугабе, которую большинство недолюбливает за вспыльчивый нрав и любовь к предметам роскоши, не имеет почти никакой поддержки среди армейских офицеров и сотрудников разведки, жестко контролирующих страну», — пишет автор.

Большинство зимбабвийцев рады падению клана Мугабе. «Но многие полагают, что захват власти — симптом междоусобиц и конфликта поколений в правящей партии ZANU-PF, а не подлинный шанс для многопартийной демократии и экономических реформ», — отмечает издание. Вдобавок Мнангагва ассоциируется с гонениями в 80-е годы, когда были убиты тысячи представителей народности ндебеле, а также с экспроприацией земель у белых фермеров.

Мнангагва (к тому времени отсидевший 10 лет за попытку взрыва и получивший диплом юриста) познакомился с Мугабе в рядах движения за освобождение Мозамбика от колониальной власти Португалии. Он стал личным помощником и телохранителем Мугабе, позднее тот отблагодарил его за преданность, назначая на различные высокие посты в Зимбабве. Так, в середине 80-х Мнангагва возглавлял Центральную разведывательную организацию.

«В нынешнем году его отношения с семьей Мугабе начали портиться», — пишет автор. Грейс Мугабе обвинила Мнангагву в подготовке переворота, а он ее — в покушении на свою жизнь.

«Хотя недавний шаг военных был спровоцирован увольнением Мнангагвы, сейчас поступают сообщения, что он планировался за несколько недель до произошедшего, когда высокопоставленные армейские офицеры проконсультировались с официальными лицами Южной Африки и Китая. Онлайн-издание Africa Confidential утверждает: Южная Африка заверила союзников Мнангагвы, что не станет вмешиваться, пока действия зимбабвийских военных останутся в границах Зимбабве», — говорится в статье.

inopressa.ru