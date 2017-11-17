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Опубликовано: Пт, Ноя 17th, 2017
429 Главная тема / ЗКО / Картина дня

С начала года в ЗКО врачи зафиксировали 2 факта беременности у девочек

В обоих случаях речь идет о школьницах 12 и 14 лет. Оба факта выявили не врачи, а сотрудники ювенальной полиции в ходе проверки документации учреждений образования.

Иллюстративное фото

Информацию об этом сотрудники ювенальной полиции озвучили на круглом столе, посвященном Всемирному дню ребенка, 17 ноября в Уральске.

Председатель ювенального суда Слуканым Кадралиева отметила, что, к сожалению, их судьи ежегодно рассматривают большое количество дел по изнасилованию несовершеннолетних.

За 10 месяцев 2017 года ювенальный суд рассмотрел 6 таких дел. По 5-ти фактам преступники были осуждены и получили значительные сроки лишения свободы. В одном случае дело было прекращено в связи с примирением сторон — девушка вышла замуж за своего обидчика. За аналогичный период 2016 года по той же статье были осуждены 2 насильника.

По статье 124 УК РК «Развращение малолетних» в 2017 году фактов не зарегистрировано. А вот в 2016 году по этой статье были осуждены 4 педофила.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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