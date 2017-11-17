Супруг пострадавшей в аварии в ЗКО: «В «скорой» пахло перегаром»

Подробности аварии с участием «скорой помощи» рассказал «УН» муж женщины, которую везли на роды врачи в горбольницу.

иллюстративное фото

Машина «скорой помощи» с беременной женщиной перевернулась в ЗКО Речь идёт об аварии, которая произошла вечером 10 ноября (как сообщалось ранее, 14 ноября) в районе посёлка Пойма. Водитель «скорой помощи» не справился с управлением, и на повороте машина слетела с трассы и перевернулась.

— Супруга перенашивала беременность, — рассказал в телефонном разговоре муж пострадавшей Нияз Абельханов. — В тот вечер, 10 ноября, у неё поднялось давление до 160. Врачи решили повезти жену в город, в перинатальный центр. Я поехал с Айжибек (супруга Нияза – «УН»). Мы сели в «скорую», и жена почувствовала запах перегара.

Забрав акушера из местной поликлиники, рассказал Нияз Абельханов, они выехали в город, и на повороте у Поймы водитель потерял управление, машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась.

— До городской больницы нас довезла попутка, — говорит Нияз Абельханов. — Там жену осмотрели, сделали компьютерную томографию и оставили в предродовом отделении горбольницы. У меня диагностировали сильный ушиб голени. Сейчас я прохожу лечение в поликлинике.

На следующий день Айжибек родила ребёнка. Сейчас мама и малыш дома, вчера их выписали из больницы.

— После аварии, вечером, — рассказал Нияз, — я вернулся на место аварии, чтобы забрать вещи, которые мы в спешке забыли. Там работали сотрудники полиции. Я им рассказал, как всё было. После этого никто с нами на связь не выходил.

Получить комментарии в ДВД до сих пор не удалось.

Мария МЕЛЬНИКОВА