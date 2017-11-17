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Опубликовано: Пт, Ноя 17th, 2017
598 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В центре Уральска произошло ДТП, о котором полиции ничего не известно (ФОТОФАКТ)

Два покореженных автомобиля находятся на улице Жукова, в районе магазина «Сокол». Авария, судя по всему, произошла ночью. В настоящее время информации об этом происшествии нет ни в полиции, ни в больницах.

Судя по всему автомобили Nissan Maxima и BMW 5, столкнулись ночью, так как по словам местных жителей автомобили стоят с раннего утра. В настоящее время рядом с ними никого нет. Судя по повреждениям  автомобиля Nissan Maxima, люди находившиеся в нем могли получить травмы. «УН» выясняет обстоятельства происшествия. Если вам что либо известно об этом, вы можете сообщить в редакцию по номеру Whats app 8775 570 5920


Нана ИКСАНОВА

 

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