В ЗКО подрядчик судится с акиматом из-за дорожного брака (ВИДЕО)

Возмущение жителей одного из села в ЗКО некачественно построенной дорогой стало поводом для суда. После жалобы населения подрядчик и акимат одновременно подали в суд друг на друга. Строители требуют от властей оплатить их работу, а акимат ссылается на то, что это было при бывшем акиме.

Житель Махамбета замеряет ширину новой дороги — 3,8 метра.

Сельский акимат ЗКО подал в суд на дорожников (ВИДЕО) Речь идет о дороге, которую отремонтировали в поселке Махамбет Зеленовского района Западно-Казахстанской области. На ее ремонт власти выделили 4.5 млн тенге. Подрядчик, строительная компания «Нуржол Трейд», за эти деньги должна была отстроить 1 километр гравийно-щебёночной дороги внутри посёлка Махамбет. Строители работу выполнили, но общая длина была сокращена до 870 метров, и качество «новой» дороги оказалось настолько плохим , что местные жители написали несколько возмущенных писем в разные госорганы. После возмущений жителей акимат и подрядчик подали в суд друг на друга.

Вчера, 16 ноября, прошло первое слушание. Стороны высказали свои претензии и требования.

— Подрядчик не закончил строительство дороги в срок, — заявил аким села Махамбет Тимур Абубакиров, — Есть у нас претензии к качеству дорожного полотна.

Сомнения у заказчика и жителей села вызывает и количество стройматериала, которое было использовано в строительстве. По их мнению, часть щебня и песка подрядчик не довёз.

Ответчик, директор ТОО «Нуржол трейд» Уртен Бектенов, уверяет, что при строительстве следовал тех.спецификации, приложенной к договору. И весь стройматериал был доставлен в полном объёме.

— Мы выполнили все работы, — объяснил адвокат Уртена Бектенова Дархан Хабиев, — в течение 20 дней. Как и было прописано в договоре. 22 августа строительство было закончено. Но до сих пор не подписан акт выполненных работ и не произведена оплата.

— Я шёл на контакт как с жителями села, — говорит Уртен Бектенов, — так и постоянно поддерживал связь с акиматом села. Есть в деле письмо, где я написал, что технология строительства дороги не правильная, предлагал сделать по технологии. Акимат не отреагировал. Ещё одно письмо я отправил акимату, где просил обратить внимание на отсутствие арыков вдоль дороги. На это письмо мне тоже не ответили.

Ознакомится с этими и другими документами дела мы можем только с разрешения обеих сторон. Такого разрешения аким Тимур Абубакиров нам не дал. Причину отказа он не объяснил. Комментарии по делу аким Махамбета также не даёт.

Адвокат Уртена Бектенова ходатайствовал о назначении судебно-строительной экономической экспертизе для того, чтобы определить качество выстроенной дороги и количество затраченного материала. Ходатайство рассматривается судом.

Напомним, что в редакцию «УН» обратились жители села Махамбет, которые жаловались на качеством новой дороги.

Мария МЕЛЬНИКОВА

видео: Ерсин МЕРХАНОВ