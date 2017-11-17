В ЗКО судят мужчину за смертельное ДТП, в котором погибла его жена

Необычное уголовное дело возбудила полиция ЗКО. Мужчину привлекают к уголовной ответственности за автокатастрофу, в которой он сам пострадал, а его супруга погибла. Кроме того, областная больница выставила ему счет за лечение после аварии.

Автомобиль Алмаса Айтжанова после аварии

В редакцию «УН» обратились родственники жены Алмаса АЙТЖАНОВА. Они рассказали о случившемся 13 августа этого года.

В тот день Ляззат и Алмас Айтжановы с двумя детьми возвращались на своей машине из поселка Тайпак Акжаикского района в Уральск. В какой-то момент у автомобиля лопнуло колесо и его выбросило на встречную полосу движения. После этого произошло столкновение с другой машиной, следовавшей в противоположном направлении.

— Моя сестра от полученных травм скончалась на месте аварии. А зять попал в реанимацию, где провел 10 дней. К счастью, с детьми ничего не случилось, — рассказала Фагзат САМАТОВА, сестра погибшей женщины. – Через некоторое время мы узнали, что в отношении Алмаса, как виновника ДТП, возбуждено уголовное дело. Ему неоднократно предлагали подписать процессуальное соглашение – якобы, он совершил ДТП умышленно. Конечно, он отказался.

По данным следствия, Алмас Айтжанов грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения и, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с другой машиной. Эксперты утверждают при этом, что колесо могло лопнуть либо во время ДТП, либо после него. Но причиной аварии это стать никак не могло.

Между тем, по словам Алмаса Айтжанова, есть свидетель, который ехал следом за ним на машине и видел, как произошла авария. Однако во время следствия этот водитель допрошен не был.

— Когда я вышел из больницы, сам нашел его. Этот человек слышал хлопок от лопнувшего колеса и видел, как машину бросило на «встречку», — сказал сам Алмас. – Он же вызвал «скорую», помогал на месте аварии. Но почему-то показания именно у этого важного свидетеля следователь не взял.

Кроме всего прочего, прокуратура Акжаикского района подала иск к Айтжанову о взыскании с него в счет Областной клинической больницы свыше 200 тысяч тенге, истраченных на его лечение в период с 14 по 28 августа. К слову, судебные разбирательства по данному делу еще не окончены, а Алмас Айтжанов виновным в ДТП еще не признан.

— Теперь Алмас воспитывает двоих детей один, — отметила Фагзат Саматова. – Если его осудят, он потеряет работу. Куда он потом устроится с судимостью? И как ему обеспечить своих детей?

Екатерина ЛИТВЯКОВА