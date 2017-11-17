Wikileaks может остаться без финансирования из-за заигрывания с Дональдом Трампом и его «правой» идеологией

Коллаж: The Daily Beast

После того, как переписка между Wikileaks и сыном Дональда Трампа стала достоянием общественности, Фонд свободы прессы планирует не выдавать ресурсу $500 000, собранные на поддержку сайта как независимого издания.

В 2012 году PayPal и американские банки заблокировали финансовые потоки, которые идут на поддержку Wikileaks. Тогда был создан Фонд свободы прессы, планировавшийся как один из источников финансирования сайта.

С 2010 года Wikileaks активно размещал секретную информацию об американских властях и спецслужбах. Например, первые публикации документов, слитых солдатом армии США Челси Меннинг (экс-Бредли Мэннинг), были сделаны на Wikileaks. С тех пор сайт стал главным рупором по борьбе со спецслужбами и правительствами разных стран.

Но во время предвыборной кампании 2016 года нелюбовь основателя сайта Джулиана Ассанджа к Хиллари Клинтон, по мнению одного из основателей Фонда свободы прессы Ксени Жарден, стала перевешивать миссию Wikileaks.

Ксени Жарден:

— Вдруг Wikileaks стал сайтом, где речь шла только про одного кандидата — Хиллари Клинтон. И казалось, что всё делается исключительно в интересах другого кандидата [Дональда Трампа]. Более того, тон публикаций тоже стал очень «правым». Так что, если человек, который находится в посольстве Эквадора в Лондоне, и всегда считавшийся крайне «левым» по своим убеждениям, активно работает на националистские темы [и с «правыми» изданиями], что-то явно пошло не так.

Эти мысли привели руководство Фонда к спорам: а стоит ли финансировать Wikileaks дальше? На счетах Фонда свободы прессы сейчас находится около полумиллиона долларов, которые были собраны на поддержку сайта в течение пяти последних лет.

И вот, как пишет The Daily Beast, Фонд планирует разорвать отношения с Wikileaks.

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