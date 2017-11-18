Водители Уральска нашли доказательства неправильной работы скоростемера (ВИДЕО)

Более 40 автовладельцев Уральска, несогласных с выписанными штрафами за нарушение скорости движения, сравнили присланные полицией предписания и обнаружили, что всем им предъявляются одно и тоже превышение скорости.

Водители Уральска обсуждают стратегию действий во время своей первой «живой» встречи в Зачаганске. Уральск, 17 ноября 2017 года.

Более 40 автовладельцев города смогли найти друга друга в интернете и объединиться, чтобы доказать неисправность полицейского скоростемера. Речь идет о конкретном скоростемере, который установлен на улице Чагано-Набережная в районе памятника двум солдатам. Именно с этого устройства с 8 октября этого года стали массово приходить уведомления уральским водителям о штрафах за превышение скорости.

Впервые на возможную неисправность оборудования обратил пользователь сайта «Уральская неделя» Нурболат Айболатов. На его сообщение стали отзываться другие автовладельцы и в течение двух недель они смогли договориться о первой офлайн встрече, которая состоялась вечером в пятницу 17 ноября районе остановки «Жазира».

— Большинство собравшихся — это жители Зачаганска, которые каждый день проезжают мимо этого скоростемера. Все знают где он стоит и как работает. Несколько лет мы ездили мимо него со скоростью 60-65 км/ч и он нарушений не фиксировал. А с 8 октября его как прорвало. Второе — это то, что у всех у нас он фиксирует одну и ту же скорость — 72 или 76 км в час. Некоторые из нас получили уже по три-четыре уведомления за эти несколько недель. И во всех случаях он фиксирует у нас скорость 72 или 76 км в час. Поэтому мы мы будем добиваться того, чтобы исправность этого скоростемера проверила независимая техническая экспертиза, — рассказала Светлана Гаврилина, одна из участниц этой группы водителей.

Собравшиеся водители рассказали, что пытались уже обжаловать эти уведомления в полиции.

— Я приехал в ГАИ, говорю — вот уведомление, хочу его обжаловать, составьте протокол. А мне офицер адмпрактики начал говорить, что если он составит прокол, то это будет считаться как второе нарушение. Я не хочу оскорблять полицию, но это же явная безграмотность самих сотрудников, — рассказал Тимур, один из участников группы.

В настоящее время водители этой группы намерены отправить свою коллективную жалобу министру внутренних дел, генпрокурору и в национальное бюро по противодействию коррупции. Кроме того, инициативная группа водителей просит отозваться тех водителей, которые также получили уведомления о штрафе по превышению скорости на данном участке дороги, написав на номер в Whats app +77055707868

— Необходимо собрать все случаи, когда этот скоростемер зафиксировал превышение скорости. Не может быть такого, чтобы уральцы так массово превышали скорость зная, что в этом месте стоит скоростемер. Мы убеждены, что причина в неисправности оборудования полиции, — считает Салават, один из автовладельцев, участник инициативной группы.