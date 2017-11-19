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Опубликовано: Вс, Ноя 19th, 2017
8 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Беременная женщина, пострадавшая при пожаре, в тяжелом состоянии

37-летняя женщина, получившая 85 процентов ожога тела, находится в реанимации.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркенгали, беременная женщина находится в реанимации.
— Она в сознании, — сообщил Нурданат Беркенгали. — Врачи областной больницы сделали женщине КТГ, сердцебиение ребенка прослушивается.
Напомним, что пожар произошел вчера, 18 ноября, в поселке Зачаганск. При пожаре пострадала беременная женщина (31 неделя) — она получила 85 процентов ожога тела.

Екатерина Литвякова

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