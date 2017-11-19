При пожаре в Уральске пострадала беременная женщина

Женщина получила 85 процентов ожога тела.

Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

— Утром 18 ноября в частном доме по улице Бокенбай в поселке Зачаганск произошел хлопок газо-воздушной смеси, — рассказали в Департаменте. — В результате произошло обрушение фронтона мансарды.

С места пожара в областную больницу с 85 процентами ожогами тела госпитализирована 37-летняя беременная женщина.

Как отметили в пресс-службе, срок беременности женщины -31 неделя.

Екатерина ЛИТВЯКОВА