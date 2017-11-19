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Опубликовано: Вс, Ноя 19th, 2017
6 Главная тема / ЗКО / Картина дня

При пожаре в Уральске пострадала беременная женщина

Женщина получила 85 процентов ожога тела.

Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
— Утром 18 ноября в частном доме по улице Бокенбай в поселке Зачаганск произошел хлопок газо-воздушной смеси, — рассказали в Департаменте. — В результате произошло обрушение фронтона мансарды.
С места пожара в областную больницу с 85 процентами ожогами тела госпитализирована 37-летняя беременная женщина.
Как отметили в пресс-службе, срок беременности женщины -31 неделя.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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