В Уральске жалобы водителей рассмотрит специальная комиссия

Полиция создала рабочую комиссию , которая рассмотрит все жалобы на работу скоростемера на ул.Чагано-Набережная. Комиссия была создана в субботу 17 ноября, после того как днём ранее около сотни водителей объявили о создании своей инициативной группы.



Рабочая комиссия созданная полицией, начнёт свою работу в понедельник 20 ноября. Об этом в своём письме в редакцию сообщил Манарбек Нажиев, начальник отдела административной практики МПС ДВД ЗКО. В частности в его письме говорится:

«​На статью Уральской недели «Водители Уральска нашли доказательства неправильной работы скоростемера» Управление административной полиции ДВД ЗКО сообщает, что стационарный скоростемер «Мираж», функционирующий в автоматическом режиме по ул. Чагано-Набережная в настоящее время находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

​Установленные в областном центре скоростемеры периодически проверяются на работоспособность, а также ежегодно проходят поверку в службах сертификации и метрологии, о чем свидетельствует наличие соответствующих сертификатов, в данном случае имеется сертификат за №ХР-06-1147 от 29.11.2016г. и действителен до 29.11.2017г.

Для проверки доводов водителей, несогласных с вынесенными в отношении них предписаниями, создана рабочая группа из числа уполномоченных сотрудников и представителя фирмы, проводящее техническое сопровождение под руководством начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО подполковника полиции Нажиева М.К., куда могут обратиться водители, несогласные с предписаниями.

По каждому предписанию будет дана юридическая оценка, в случае необоснованного вынесения, указанные предписания будут отменены.

​Рабочая группа с 20.11.2017г. в период времени с 09.00 часов до 18.30 часов ежедневно по адресу г. Уральск, ул. Гагарина, 2/5 в отделении административной практики УАП ДВД ЗКО будет осуществлять прием водителей.

​Начальник УАП ДВД ЗКО

​подполковник полиции​ Жаншин Ж.Ж.»