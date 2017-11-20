19-летняя уроженка Актобе стала новой солисткой известной группы Serebro

19-летняя уроженка Актобе Татьяна Моргунова прошла все испытания и стала новой участницей популярной российской группы Serebro, пишет NUR.KZ.

ФОТО: HAMMER-SPORT.KZ

Об этом написала солистка популярной группы Ольга Серебрянкина на своей официальной странице в «ВКонтакте«.

«Мы закрываем кастинг в SEREBRO. И это наш новый состав. Внутренне я знаю, что этот будет безумный этап. Татьяна Моргунова наша новая солистка. Добро пожаловать в семью. Мы тебе очень рады», — поделилась она.

Сообщается, что Татьяна работала фитнес-тренером.

Девушка успешно прошла все испытания, устроенные Максимом Фадеевым для претенденток на место Полины Фаворской.

В творческом мире Татьяна известна под псевдонимом Tanya Tekis. Судя по информации из группы ВКонтакте, посвященной Татьяне, она с детства занималась легкой атлетикой и плаванием, пишет ИА «NewTimes.kz».

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